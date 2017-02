TuS Adelhausen in Südbaden auf Platz drei

Ringer vom Dinkelberg holen bei den Südbadischen Meisterschaften drei Titel. Sascha Keller und Felix Krafft dominieren bei Greco-Meisterschaften in Haslach. Ligaringer Alexander Semisorov siegt für den RV Rümmingen

Ringen: – Mit drei Meistern, sechs Zweiten und vier Drittplatzierten schließt der TuS Adelhausen den Reigen der Südbadischen Meisterschaften als drittbester Verein hinter dem ASV Urloffen mit zwölf Meistern und dem VfK Eiche Radolfzell (sieben Meister) ab. Den Erfolg komplettierten am Wochenende Sascha Keller, der in der Klasse bis 75 Kilo bei den Greco-Meisterschaften in Haslach den Taisersdorfer Andreas Rinderle besiegte. Meister im Schwergewicht wurde Felix Krafft, der sich gegen Konstantin Miscenko von der RG Waldkirch-Kollnau durchsetzte. Auf das Konto seines Heimatvereins RV Rümmingen ging der Sieg des Adelhausener Bundesligaringers Alexander Semisorow, der sich in der Klasse bis 71 Kilo gegen Ian Drobny von der RKG Freiburg behauptete.

Drei zweite Plätze brachte der Nachwuchs mit auf den Dinkelberg. Die C-Junioren Till Naumann (38 kg) und David Buzan (50 kg) zeigten im griechisch-römischen Stil ihr Können. Bronze holte hier Julius Kummer (29 kg). Dennis Gieringer (27 kg) wurde Sechster.

A-Junior Luis Reinger wurde Zweiter im freien Stil in der 46-Kiloklasse vor Vereinskamerad Jakob Seiler. Im Freistil-Wettbewerb der B-Junioren holte sich Dovydas Urbanavicius (42 kg) den vierten Platz, Norman Trübe (34 kg) wurde Fünfter.

Die Südbadischen Meisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil in Haslach hatten in jeder Hinsicht viel zu bieten. 79 Starter bedeuteten Teilnehmerrekord. Finals gab es in allen Gewichtsklassen. Es wurden zwei Meister gekürt, die im Freistil zu Hause sind. Zudem musste aber auch eine Rote Karte für Alexandru-Viorel Anton (RG Waldkirch-Kollnau) wegen wiederholtem Foul in Kauf genommen werden.

Verbandspräsident Martin Knosp (Urloffen) zeigte sich erleichtert und dankte bei seiner Begrüßung den Athleten für ihr Kommen. Die gute Beteiligung ermöglichte in allen acht Gewichtsklassen echte Finalkämpfe, was es schon viele Jahre nicht mehr gegeben hatte. Nicht schlecht staunten die Experten allerdings, als mit Alexander Semisorow (RV Rümmingen) und Felix Krafft (TuS Adelhausen) zwei Athleten in den Listen auftauchten, die den klassischen Stil bislang mieden. Offensichtlich waren sie nach ihren zweiten Plätzen im geliebten freien Stil vor einer Woche heiß auf einen Titel.

Dass Semisorow bis 71 kg alle fünf Konkurrenten, auch Finalgegner Ivan Drobny (RKG Freiburg 2000), vorzeitig abblitzen ließ und ihnen auch keinen technischen Wertungspunkt gönnte, spricht für dessen grandioses Ringertalent. Auch Schwergewichtler Felix Krafft (130 kg) beherrschte die Szene klar und schickte Endkampfgegner Konstantin Miscenko (RG Waldkirch-Kollnau) mit 9:2 von der Matte.

Deutlich mehr Spannung barg das Finale bis 66 kg. Souverän waren sowohl Simon Dürr (WKG Weitenau-Wieslet) als auch Krasimir Krastanov (RKG Freiburg 2000) mit vier Siegen hier gelandet. Mehrmals wechselte die Führung, ehe Dürr beim 9:9 dank einer Vierer-Wertung gewann.

Sein Bruder Jonas Dürr zog im Finale bis 85 Kilo gegen den international erfahrenen Florian Neumaier (VfK Mühlenbach) beim 0:8 klar den Kürzeren. Der Furtwanger Sascha Weinauge, vor einer Woche Dritter im Freistil, scheiterte im Pool an Neumaier nach guter Leistung mit 4:8 Punkten. Im Kampf um Platz drei war die Luft offenbar raus und Weinauge unterlag Patrick Neumaier (KSV Hofstetten) mit 1:4 Zählern.

Julian Neumaier war als Titelverteidiger und klarer Favorit in der 98 kg Klasse an den Start gegangen. Im Finale musste er sich trotz 4:0-Führung mächtig ins Zeug legen, um sich gegen Maximilian Remensperger beim 4:4 Endstand durchzusetzen.

Für eine Überraschung im Limit bis 80 kg sorgte Fabian Hofer (KSV Hofstetten). Wie zu besten Zeiten düpierte er seine Gegner mittels technischer Überlegenheit. Da hatte Simon Günter (KSV Vöhrenbach), der mit einer soliden Leistung von vier Siegen das Finale erreichte, beim 1:9 keine Chance.

Altmeister Andreas Rinderle (KSV Taisersdorf) brauchte zum Finaleinzug der 75 Kiloklasse nur zwei Siege gegen Alican Ulu (TuS Adelhausen) und Dennis Kronenberger (WKG Weitenau-Wieslet). Dort fand der 37-Jährige in Sascha Keller (TuS Adelhausen) sprichwörtlich seinen Meister, dem er sich 0:12 geschlagen geben musste.

In der untersten Klasse bis 59 kg bezwang Nick Scherer (SV Eschbach 1967) im Finale Patrick Köhli (ASV Urloffen) klar mit 8:0 Punkten. In der Vereinswertung siegte der KSV Hofstetten mit 24 Punkten vor RKG Freiburg 2000 (19) und der WKG Weitenau-Wieslet (17). Einziger Wermutstropfen der Titelkämpfe war die rote Karte für Alexandru-Viorel Anton (RG Waldkirch-Kollnau) wegen wiederholtem Foul.

Bei den Jugendmeisterschaften in Haslach setzte sich erneut der VfK Radolfzell in der Vereinswertung aller drei Jugend-Altersklassen durch. Sie behaupteten sich mit 52 Punkten knapp vor dem ASV Urloffen (49), KSV Tennenbronn (36), RG Lahr (32), TuS Adelhausen (26) und KSV Gottmadingen (25). Die Radolfzeller hatten die stärkste C-Jugend mit 27 Punkten vor ASV Urloffen (16) und TuS Adelhausen (12). In der B-Jugend dominierte der KSV Tennenbronn (25) vor Radolfzell (17), Lahr und Gottmadingen (je 16), während bei der A-Jugend der ASV Urloffen (20) vor RKG Freiburg 2000 (15) und KSV Taisersdorf (14) lag. Mit 196 Teilnehmern wurde das gute Ergebnis aus der Vorwoche (199) fast exakt erreicht. Interessant war die Recherche von Verbands-Jugendreferent Klaus Blank (Radolfzell). Der zufolge wird immer die erste Landesmeisterschaft der Jugend im neuen Jahr am besten besucht.

Die Ergebnisse der SBRV-Meisterschaften in Haslach:

Aktive (Griechisch-Römisch) 59 kg (10 Teilnehmer): 1. Nick Scherer (SV Eschbach 1967), 2. Patrik Köhli, 3. Peter Barthel (beide ASV Urloffen), 4. Leon Treffeisen (ASV Vörstetten), 5. Michael Denner (RG Hausen-Zell), 6. Basir Rezai (KSV Allensbach). – 66 kg (11): 1. Simon Dürr (WKG Weitenau-Wieslet), 2. Krasimir Krastanov (RKG Freiburg 2000), 3. Luca Lauble (KSV Hofstetten), 4. Masi Salahi (RKG Freiburg 2000), 5. Otto Schwarzkopf (ASV Urloffen), 6. Sören Götz (KSV Appenweier). – 71 kg (10): 1. Alexander Semisorow (RV Rümmingen 03), 2. Ivan Drobny (RKG Freiburg 2000), 3. Timo Stiffel (KSV Haslach), 4. Johannes Schneider (KSV Taisersdorf), 5. Dominik Wölfle (KSV Hofstetten), 6. Kevin Reuschling (KSK Furtwangen). – 75 kg (7): 1. Sascha Keller (TuS Adelhausen), 2. Andreas Rinderle (KSV Taisersdorf), 3. Dennis Kronenberger (WKG Weitenau-Wieslet), 4. Thomas Gebhardt (KSV Appenweier), 5. Alican Ulu (TuS Adelhausen), 6. Stefan Turenko (RG Lahr). – 80 kg (12): 1. Fabian Hofer (KSV Hofstetten), 2. Simon Günter (KSV Vöhrenbach), 3. Felix Stiffel (KSV Haslach), 4. Christof Mönch (KSV Allensbach), 5. Stanislav Eryganov (ASV 1885 Freiburg), 6. Navid Farzad (RKG Freiburg 2000). – 85 kg (11): 1. Florian Neumaier (VfK Mühlenbach), 2. Jonas Dürr (WKG Weitenau-Wieslet), 3. Patrick Neumaier (KSV Hofstetten), 4. Sascha Weinauge (KSK Furtwangen), 5. Tobias Neumaier (VfK Mühlenbach), 6. Manuel Berger (SV Gresgen). – 98 kg (9): 1. Julian Neumaier (KSV Hofstetten), 2. Maximilian Remensperger (RKG Freiburg 2000), 3. Marcus Mickein (AC Gutach-Bleibach), 4. Marco Boxler (KSV Wollmatingen), 5. Alexander Müller (VfK Mühlenbach), 6. Patrik Kreutler (WKG Weitenau-Wieslet). – 130 kg (8): 1. Felix Krafft (TuS Adelhausen), 2. Konstantin Miscenko (RG Waldkirch-Kollnau), 3. Marius Weißer (RG Hausen-Zell), 4. Julian Lifke (KSV Appenweier), 5. Bastian Frank (ASC Kappel), 6. Simon Zwirner (KSV Vöhrenbach).

A-Jugend (Freistil) 46 kg (2): 1. Georgios Scarpello (KSV Tennenbronn), 2. Elias Devant (RKG Freiburg 2000). – 50 kg (4): 1. Nick Allgaier (KSV Haslach), 2. Luca Zeh (RG Hausen-Zell), 3. Tom Himmelsbach (RSV Schuttertal), 4. Mihael Ivancic (ASV Vörstetten). – 54 kg (6): 1. Khamza Temarbulatov (StTV Singen), 2. Luis Reinger, 3. Jakob Sailer (beide TuS Adelhausen), 4. Roman Loeper (KSV Gottmadingen), 5. Filip Ilijev (VfK Radolfzell), 6. Stefan Banholzer (RG Waldkirch-Kollnau). – 58 kg (8): 1. Nico Megerle (ASV Urloffen), 2. Maximilian Tröndlin (WKG Weitenau-Wieslet), 3. Christian Koch (ASC Kappel), 4. Torsten Götz (KSV Appenweier), 5. Mike Köln (RG Lahr), 6. Marcel Dittrich (VfK Radolfzell). – 63 kg (10): 1. Joshua Knosp (ASV Urloffen), 2. Robin Moosmann (KSV Tennenbronn), 3. Ilja Krivopljas (RG Lahr), 4. Simon Leisinger (WKG Weitenau-Wieslet), 5. Tolga Genc (RG Waldkirch-Kollnau), 6. Johannes Fischer (AC Gutach-Bleibach). – 69 kg (9): 1. Marcel Käppeler, 2. Alexander Rauch (beide KSV Taisersdorf), 3. Elisey Yankov (ASV Urloffen), 4. Eugen Mai (RKG Freiburg 2000), 5. Daniil Koschel (KSV Gottmadingen), 6. Burak Meyer (KSV Hofstetten). – 76 kg (8): 1. Kevin Spiegel (RKG Freiburg 2000), 2. Artur Pinsack (VfK Radolfzell), 3. Erik Ragg (SV Triberg), 4. Louis Kurz (VfK Mühlenbach), 5. Jan Braun (SV Gresgen), 6. Pirmin Vollmer (SV Gresgen). – 85 kg (4): 1. Denis Würger (WKG Weitenau-Wieslet), 2. Jonas Schondelmaier (KSV Tennenbronn), 3. Eric Lutz (KSV Taisersdorf), 4. Emrullah Kaya (RG Waldkirch-Kollnau). – 100 kg (3): 1. Abdullah Adigüzel (RKG Freiburg 2000), 2. Todor Kalov (ASV Urloffen), 3. Abdussamed Karamahmut (StTV Singen).

B-Jugend (Freistil) 34 kg (7): 1. Thomas Eckhardt (KSV Tennenbronn), 2. Tom Haas (KSV Gottmadingen), 3. Luan Lauer (RSV Schuttertal), 4. Ruben Kallfaß (ASV Altenheim), 5. Norman Trübe (TuS Adelhausen), 6. Hannes Neumann (WKG Weitenau-Wieslet). – 38 kg (10): 1. Leon Schetterer (KSV Tennenbronn), 2. Luis Fening (RG Lahr), 3. Jonas Benzing (SV Triberg), 4. Niklas Merk (KSV Haslach), 5. Nokha Temarbulatov (StTV Singen), 6. Lucas Ringwald (KSV Haslach). – 42 kg (7): 1. Eugen Schell (RG Lahr), 2. Dario Dittrich (KSV Gottmadingen), 3. Tom Stoll (KSV Gottmadingen), 4. Dovydas Urbanavicius (TuS Adelhausen), 5. Alexander Weiß (ASV Vörstetten), 6. Oliver Sauer (ASV Urloffen). - 46 kg (10): 1. Rafael Kinsfater, 2. Nick Gert (beide VfK Radolfzell), 3. Calvin Keil (RG Lahr), 4. Alexander Anselm (TSV Kandern), 5. Aaron Pfaff (SV Triberg), 6. David Lein (VfK Radolfzell). – 50 kg (8): 1. Andrej Schwarzkopf, 2. Daniel Fischer (beide ASV Urloffen), 3. Eduard Jung, 4. Julian Götz (beide KSV Tennenbronn), 5. Justin Springer (RKG Freiburg 2000), 6. Elias Ringwald (AC Gutach-Bleibach). – 54 kg (7): 1. Luca Munz (RSV Schuttertal), 2. Louis Klein (ASV Vörstetten), 3. Mathias Schondelmaier (KSV Tennenbronn), 4. Yves Drescher (KSV Allensbach), 5. Anton Hasenbrink (KSV Gottmadingen), 6. Mark Kerestély (TSV Kandern). – 58 kg (1): 1. Till Denner (RG Hausen-Zell). 63 kg (3): 1. Dominik Stadler (VfK Radolfzell), 2. Lenny Spiegel (RKG Freiburg 2000), 3. Elias Griesbaum (RSV Schuttertal). – 76 kg (2): 1. Leon Ernst (ASV Altenheim), 2. Tim Nowak (TSV Kandern).

C-Jugend (Griechisch-Römisch) 27 kg (6): 1. Milian Zámbó (TSV Kandern), 2. Paul Tritschler (VfK Mühlenbach), 3. Maxim Schwab (VfK Radolfzell), 4. Edwin Gardt (RG Lahr), 5. Katharina Huber (ASV Urloffen), 6. Dennis Gieringer (TuS Adelhausen). – 29 kg (8): 1. Lukas Benzing (SV Triberg), 2. Nico Reis (KSV Haslach), 3. Julius Kummer (TuS Adelhausen), 4. Lesandro Springer (RKG Freiburg 2000), 5. Enes Keskin (KSK Furtwangen), 6. Alessio Fischietti (ASV Vörstetten). – 31 kg (11): 1. Luca Kappus (RSV Schuttertal), 2. Justin Federer (ASV Urloffen), 3. Manuel Loeper (KSV Gottmadingen), 4. Leon Knobloch (KSV Appenweier), 5. Kevin Wetzel (VfK Radolfzell), 6. Noel Rümmele (TSV Kandern) . – 34 kg (18): 1. Jannis Rebholz, 2. Luis Ilijev (beide VfK Radolfzell), 3. Andreas Truschakov (ASV Vörstetten), 4. Jan Pfaffenrot, 5. Marvin Allgaier (beide KSV Haslach), 6. Daniel Brutov (RSV Schuttertal). – 38 kg (23): 1. Rayanne Essaidi (ASV Urloffen), 2. Till Naumann (TuS Adelhausen), 3. Enes Vehapi (KSK Furtwangen), 4. Roman Schell (RG Lahr), 5. Konstantin Polewoi (ASV Vörstetten), 6. Zander Hromovskik (VfK Radolfzell). – 42 kg (11): 1. Jannis Kiefer (RG Hausen-Zell), 2. Hadis Vehapi (KSK Furtwangen), 3. Devin Kempel (KSV Appenweier), 4. Michael Schuchart (ASV Vörstetten), 5. Tim Schuler (SV Eschbach 1967), 6. Marc Glatt (KSV Appenweier). – 46 kg (3): 1. Alexsei Aleulov (RG Lahr), 2. Daniel Wetzel, 3. Benjamin Dittrich (VfK Radolfzell). – 50 kg (3): 1. Gianni D'Ernesto (VfK Radolfzell), 2. David Buzan (TuS Adelhausen), 3. Sam Listar (SV Triberg). – 54 kg (3): 1. Darius Kiefer (RG Hausen-Zell), 2. Leon Dega (ASV Urloffen), 3. Wlad Provotar (VfK Radolfzell). – 63 kg (1): 1. Justin Schlegel (KSV Wollmatingen).