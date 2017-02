TuS Adelhausen holt den Titel

Schüler-Team vom Dinkelberg ist bei den südbadischen Mannschaftsmeisterschaften der Ringer in Urloffen erfolgreich. Dramatischer Finalerfolg gegen den KSV Gottmadingen

Ringen: (sk) Das Schüler-Team des TuS Adelhausen (Jahrgänge 2003 bis 2007) erkämpfte sich in Urloffen den Titel bei der südbadischen Mannschaftmeisterschaft.

Vor allem das Finale gegen den KSV Gottmadingen war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Nach tollen Kämpfen von beiden Seiten Teams endete das Finale 20:20. Beide Mannschaften hatten jeweils fünf Einzelsiege, beide jeweils vier Schultersiege. Da der TuS Adelhausen allerdings in zwei der zehn Einzelkämpfe kampflos zu vier Punkten gekommen war, gab dies den Ausschlag zugunsten der Jungs vom Dinkelberg. Der Titelgewinn war geglückt. In der Gruppenphase zuvor hatte der TuS Adelhausen Titelverteidiger KSV Tennenbronn mit 20:15 bezwungen. Außerdem gab es einen 24:16-Erfolg gegen die RG Lahr und ein 20:20 gegen Ausrichter ASV Urloffen.

Meister TuS Adelhausen sowie "Vize" KSV Gottmadingen und Titelverteidiger KSV Tennenbronn sind für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft am 12./13. Mai in Fürstenhausen/Saarland qualifiziert. Vergangenes Jahr wurde der TuS Adelhausen bei der DM Siebter.