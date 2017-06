Ringen TuS Adelhausen drückt Elena Brugger die Daumen

Elena Brugger vom TuS Adelhausen geht am Freitag bei den Junioren-Europameisterschaften in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund auf die Matte

Ringen: (sk) Elena Brugger vom TuS Adelhausen geht am Freitag bei den Junioren-Europameisterschaften in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund auf die Matte. Die Qualifikation beginnt um 10 Uhr. Die Finalkämpfe sind um 18 Uhr. Brugger gewann 2016 in der Klasse bis 51 Kilogramm den Titel und holte außerdem danach WM-Bronze. Dieses Mal ist sie bei der EM in Dortmund eine Gewichtsklasse höher (55 kg) am Start. Auch zwei Neuzugänge des TuS Adelhausen sind für Dortmund nominiert. Arian Güney vertritt den Deutschen Ringerbund in der Klasse bis 84 kg (Greco). Der Italiener Giovanni Freni geht in der Klasse bis 55 kg im Greco an den Start. Beide ringen am Sonntag.