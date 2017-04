Ringen TuS Adelhausen: Michael Kaufmehl will vierten Titel

Ringer vom Dinkelberg haben bei den Deutschen Freistil-Meisterschaften in Bruchsal einige heiße Eisen im Feuer

Ringen: (sk) Mit fünf Frauen und zwölf Männern startet der Südbadische Verband bei den Deutschen Freistil-Meisterschaften von Freitag bis Sonntag in Bruchsal. Mit dabei ist Michael Kaufmehl, den es vom KSV Ispringen zum TuS Adelhausen zog. Der gebürtige Freiburger holte sich zuletzt dreimal in Folge den Titel bis 86 kg und will nun einen vierten folgen lassen. Der Rümminger Alexander Semisorow (TuS Adelhausen) will nach dem verletzungsbedingten Fehlen 2016 seinen Meistertitel in der Klasse bis 65 kg zurückholen. Weitere Adelhausener gehen auf die Matte: Neben Medaillenanwärter Felix Krafft sind dies Marius Quinto (70 kg) sowie bei den Frauen Elena Brugger (58 kg).