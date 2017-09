Ringen TuS Adelhausen II gewinnt Derby gegen den Neuling

Ringen: Regionalliga-Aufsteiger KSV Rheinfelden startet trotz der 11:15-Niederlage auf dem Dinkelberg ordentlich mit sechs gewonnenen Kämpfen auf der Matte

Ringen Regionalliga

TuS Adelhausen II – KSV Rheinfelden 15:11

Zufriedene Gesichter zum Saisonstart der Regionalliga. Vor 400 Zuschauern machten sowohl Gastgeber TuS Adelhausen II als auch Aufsteiger KSV Rheinfelden in der Dinkelberghalle beim Lokalderby gute Werbung für den Ringkampfsport. Da waren sich die Verantwortlichen und zahlreiche Zuschauer einig. Zwar setzte sich der Gast auf der Matte mit sechs zu vier Siegen durch, doch das Mannschaftsergebnis ging aber nicht unverdient mit 15:11 an die sehr gut aufgestellten Gastgeber.

TuS-Neuzugang Nick Scherer besiegte den jüngsten Rheinfelder Patrick Hinderer (bis 57 kg Freistil) im schnellsten Duell auf Schulter nach 98 Sekunden. TuS-Vorstandsmitglied Kevin Kähny zeigte bis 130 kg im klassischen Stil nach anfänglichen Problemen sein Kämpferherz und verhinderte gegen den Rheinfelder Olympia-Teilnehmer Luillys Perez Mora mit dem 0:13-Ergebnis die volle Punktzahl für die Gäste. Giovanni Freni (61 kg griechisch-römisch) deklassierte Rheinfeldens Trainer Sulejman Ajeti, einst schon auf dem Dinkelberg aktiv, in zwei Minuten mit einem überhöhten 15:0-Erfolg.

Bis 98 kg umkämpften die Freistilringer Felix Krafft und Vyacheslav Sugako. Nach anfänglicher Führung des Rheinfelder Neuzugangs konnte Krafft ausgleichen. Mit schnellen Beinangriffen versuchten sie sich gegenseitig den Sieg zu nehmen. Nach sechs Minuten konnte Sugako sich knapp 10:6 durchsetzen. Ähnlich spannend war es zwischen dem Regionalliga erfahrenen Dennis Grethler und KSV-Eigengewächs Vincent von Czenstkowski bis 66 kg (Freistil). Der Rheinfelder ging mit einem Wurf am Mattenrand in der zweiten Runde mit 8:2 in Führung und verkürzte das Mannschaftsergebnis auf den 8:7-Pausenstand zu Gunsten des TuS Adelhausen II.

In Arian Güney (86 kg Greco) hatte TuS-Trainer Thomas Weber ein vielleicht kampfentscheidendes Ass im Ärmel. Der Deutsche Vizemeister besiegte Hayk Hernandez Perez mit 10:1. In David Jancso (70 kg Greco) bot der TuS Adelhausen II einen bisher unbeschriebenen Ringer auf. Jancso besiegte Fabian Wepfer technisch überhöht 16:0 in der dritten Minute.

Damit waren die Erfolge der Gastgeber aufgebraucht, der KSV Rheinfelden konnte sich in der Folge doch etablieren. Mit einem Blitzangriff zeigte Sebastian von Czenstowski (80 kg Freistil), dass er in der Regionalliga auch einen erfahrenen Mann wie Kai Vögtlin nicht fürchtet. Durch Konter konnte er einen bequemen 9:4-Vorsprung erarbeiten. Vögtlins Aufholjagd reduzierte nur noch die Mannschaftszähler. Czenstkowski gewann 9:8.

TuS-Neuzugang Marius Quinto (75 kg Freistil) kam gegen Andrius Reisch nicht zum Zug. Der Rheinfelder war der aktivere Ringer und gewann verdient 3:2. Den abschließenden Weltergewichtskampf im Greco lieferten sich die beiden Ex-WKGler Pascal Ruh und Manuel Kingani. Der lange ausgeglichene Kampf ging in der Schlussminute an Kingani mit 11:5 Punkten.

TuS-Trainer Thomas Weber und KSV-Coach Sascha Oswald waren sich über den tollen Kampfabend einig, der einige Überraschungen aber den erwarteten Sieger fand. Mit diesem Selbstvertrauen ging es am Samstag zum offiziellen ersten Kampftag. Der TuS Adelhausen II empfing Aufsteiger KSV Schriesheim und musste mit einem 13:13 zufrieden sein. Der KSV Rheinfelden reiste zum württembergischen AB Aichhalden.