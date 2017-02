TuS Adelhausen: Felix Krafft erst im Finale besiegt

Felix Krafft vom TuS Adelhausen gewann bei den südbadischen Ringer-Meisterschaften im Freistil in Urloffen die Silbermedaille. Ebenfalls Silber gab es für den Adelhauser Erstbundesliga-Ringer Alexander Semisorow, der für den RV Rümmingen startet

Ringen: (sk) Felix Krafft vom TuS Adelhausen gewann bei den südbadischen Meisterschaften im Freistil in Urloffen die Silbermedaille. Ebenfalls Silber gab es für den Adelhauser Erstbundesliga-Ringer Alexander Semisorow, der für den RV Rümmingen startet. Er erlebte im Finalkampf der 74-Kilogramm als haushoher Favorit gegen den Triberger Marius Quinto eine ziemlich unliebsame Überraschung und wurde von diesem geschultert.

Mit 39 Punkten hatten die gastgebenden Urloffener bei der südbadischen Meisterschaft in der Vereinswertung einen überdeutlichen Vorsprung vor der KSK Furtwangen (14), der RG Hausen-Zell (12) und dem SV Triberg (7). Nur 19 Vereine hatten 46 Teilnehmer zu den Landesmeisterschaften entsandt. Dies stellte keine überragende Resonanz dar.

In der Klasse bis 125 kg sicherte sich Lucian Vilcu (ASV Urloffen) mit Schultersiegen über Marcus Mickein (RG Waldkirch-Kollanu) und Felix Krafft (TuS Adelhausen) den Titel. Krafft wurde Zweiter nach einem 10:4-Punktsieg über Mickein.

In der Klasse bis 74 Kilogramm zog der Triberger Marius Quinto locker ins Finale ein. Im anderen Pool beherrschte Top-Favorit Alexander Semisorow die Konkurrenz. Auch im Endkampf deutete alles auf einen klaren Sieg des Adelhausener Bundesliga-Ringers hin, ehe Quinto mit einem plötzlichen Konter zum sensationellen Schultersieg kam und den Kampfverlauf auf den Kopf stellte. Käppeler ließ sich Bronze nicht entgehen und punktete im Kampf um Platz drei Denis Grether (SV Gresgen) mit 11:0 aus.

In der Klasse bis 65 kg ließ Manuel Wolfer (RG Hausen-Zell) nichts anbrennen. Masi Salahi (RKG Freiburg 2000), Raphael Langenecker (ASV Urloffen) und Jonathan Eble (KSV Haslach) besiegte er durch technische Überlegenheit, Khamzat Temarbulatov (StTV Singen) legte er auf die Schultern. Zu einem Aufgabesieg kam er gegen den verletzten Jörn Schubert (TuS Adelhausen), der am Ende Vierter wurde. In der 86-Kilo-Klasse wurde Daniel Götz von der RG Hausen-Zell Zweiter.