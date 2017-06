Ringen TuS Adelhausen: Elena Brugger verteidigt EM-Titel

Elena Brugger geht bei den Ringer-Junioren-Europameisterschaften vom 27. Juni bis 2. Juli in Dortmund als Titelverteidigerin auf die Matte

Ringen: (sk) Elena Brugger geht bei den Junioren-Europameisterschaften vom 27. Juni bis 2. Juli in Dortmund als Titelverteidigerin auf die Matte. Die Nachwuchs-Ringerin des TuS Adelhausen startet in der Klasse bis 55 Kilogramm. Im vergangenen Jahr gewann sie Bronze bei der WM der Juniorinnen in Macon (Frankreich).