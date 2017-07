Triathlon Tsch Langenau mit Top-Leistungen

Letzter Wettkampf der LBS-Nachwuchs-Cup-Serie der Triathleten in Stutensee

Triathlon: (sk) Beim letzten Wettkampf der LBS-Nachwuchscup-Serie gab es – eine Woche nach dem Heimwettkampf – wieder Top-Platzierungen für die Schopfheimer Triathleten. Abkühlung war nur angesagt beim Schwimmen im Blankenlocher Badesee und damit dem einzigen Wettkampf, bei dem ein Freiwasserschwimmen anstand.

Die Schülerinnen B kamen in der Mannschaftswertung auf den zweiten Platz. In der Einzelwertung wurde dabei Lilja Eisenmann Zehnte, Matidia Stutz Elfte, Victoria Ermatchkova Zwölfte und Hannah Müller 14. Bei den Jungs erkämpfte sich Georg Ermer den hervorragenden vierten Platz. Bei den Schülerinnen A standen die Langenauer in der Mannschaftswertung erneut ganz oben auf dem Siegerpodest. In der Einzelwertung belegte Eva Charlotte Gulde den zehnten Platz, Nike Tariana Werner den elften, Paulina Lais den 13. und Kim Laura Bürger den 17. Platz.

Einen tollen Wettkampf mit einem spannenden Finish zeigte auch wieder Jonathan Möller als Fünfter bei den Schülern A. Bei der Jugend B wurde Katharina Gulde Siebte, Marie Wassmer 19. und Pia Müller 22. Damit wurden sie in der Mannschaftswertung Dritte. Jan Uttner erkämpfte sich Platz drei bei den Jungs und Leon Davis Platz 17. Bei der Jugend A gab es dann für Katharina Möller einen überlegenen Start-Ziel Sieg mit über einer Minute Vorsprung vor der Zweitplatzierten.