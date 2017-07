Turnen Top-Leistung von Tarek Franke vom TV Rheinfelden

Gerätevierkampf, Leichtathletik-Dreikampf und Mischwettkämpfe beim Gaukinderturnfest in Schopfheim. TV Erzingen mit größter Teilnehmerzahl. TV Grießen, TV Schachen, TV Laufenburg-Rhina und TV Tiengen ebenfalls erfolgreich

Turnen: (sk) Zum Gaukinderturnfest der Markgräfler-Hochrhein-Turnerjugend (MHTJ) kamen 322 Kinder aus 27 Vereinen der Landkreise Lörrach und Waldshut in die Schopfheimer Friedrich-Ebert-Sporthalle. Gefordert waren die Jahrgänge 2003 bis 2011. Für die ambitionierten Turner gab es einen Gerätevierkampf. Zudem: Auch ein reiner Leichtathletik-Dreikampf war möglich. Sprint, Schlagballwurf und Weitsprung im Oberfeld-Stadion. Mädchen balancierten über den Schwebebalken, die Jungen turnten am Barren. Am Reck, am Boden und bei den Sprüngen über Bock, Kasten und Sprungtisch waren Jungen und Mädchen gleichermaßen gefordert.

Mit 39 Sportlern stellte der TV Erzingen die größte Teilnehmerzahl. Eine herausragende Leistung bot Tarek Franke vom TV Rheinfelden, der beim Geräte-Vierkampf 60,75 Punkte erreichte. Bei den reinen Leichtathleten überzeugte Julian Glaser vom TV Grießen mit 23,42 Punkten. Er kam mit dem Schlagball dabei auf 39 Meter. Einen Riesensatz machte Valentina Albiez vom TV Schachen mit 4,24 Metern in die Sandgrube. Sie erreichte insgesamt 25,45 Punkte.

Bei den ambitionierten Turnern dominierte bei den Jungen der TV Rheinfelden, der alle drei Altersklassen-Sieger stellte. Bei den Mädchen kamen die Siegerinnen vom TV Tumringen, TB Wyhlen und dem TuS Lörrach-Stetten. Die Sieger der Leichtathletik-Wettkämpfe machten der TV Schachen und Grießen unter sich aus. Nur Amelie Loydl vom TV Inzlingen durchbrach diese Serie. Auch der TV Tiengen freute sich über einige Siege.

Im Geräte-Vierkampf siegten in den verschiedenen Wettkämpfen neben Tarek Franke unter anderem Florin Storf und Noah Wright (alle TV Rheinfelden) sowie Sebastian Werner (TV Laufenburg-Rhina), Alma Anderka und Leana Tschersich (beide TB Wyhlen). Siegreich im Leichtathletik-Dreikampf waren neben Valentina Albiez auch Jonas Nikolaus, Philipp Huber, Paula Huber, Anastasia Vallone und Alicia Weinert (alle TV Schachen) sowie Nico Bercher, Jimmy-Lee Holle, Julian Glaser (alle TV Grießen) und Amelie Loydl (TV Inzlingen). Vom TV Tiengen gewannen Tom Fischer (Wahlwettkampf Geräte) und Simon Bär (Wahlwettkampf Misch). Erfolgreich beim Wahlwettkampf Geräte waren auch Sarah Sasse und Katharina Kummer vom TuS Adelhausen sowie Vanessa Nürnberger (TV Laufenburg-Rhina). Daria Daszynski (TB Wyhlen/Wahlwettkampf Misch) war ebenfalls nicht zu bezwingen.