Radsport Toller Auftakt für Sabine Spitz und Helen Grobert

Mountainbike: Hotzenwald-Duo fährt im ersten Weltcuprennen in Nove Mesto unter die besten Sieben. Spitz wird Zweite hinter der Dänin Annika Langvad. Grobert arbeitet sich von hinten auf Platz sieben nach vorn

Radsport: – Eindrucksvoll demonstrierten Deutschlands beste Bikerinnen beim Weltcup-Auftakt in Nove Mesto (Tschechien) der Mountainbike-Szene ihre Ausnahmestellung. Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz (Wiawis) aus Niederhof brüskierte die weit jüngere Konkurrenz mit Platz zwei, knapp eine Minute hinter der souveränen Dänin Annika Langvad. Keine zwei Minuten langsamer war Adelheid Morath (Freiburg) auf Rang sechs, direkt vor Helen Grobert (Cannondale Factory Racing) aus Remetschwiel. Lohn für diesen bärenstarken Auftritt: Alle drei deutschen Fahrerinnen stehen am Sonntag beim Weltcup in Albstadt in der ersten Startreihe.

Nach der Startrunde hatte es längst nicht so gut für Sabine Spitz ausgesehen. Sie war in zweiter Reihe auf der linken Seite ins Rennen gegangen, wollte so einer füpr Nove Mesto durchaus möglichen Sturzgefahr aus dem Weg gehen. Das gelang der 46-Jährigen nur bedingt. Sie blieb zwar auf dem Rad, doch an Überholen war nicht zu denken. Auf Rang 18 ging sie in die erste Runde.

Doch im Verlauf der zweiten Durchfahrt packte sie bei kühlen Temperaturen ihren Kampfgeist aus, schob sich Platz um Platz nach vorn. Spitz fand ihren Rhythmus, schob sich mit Catherine Pendrel (Kanada) und der Schweizerin Linda Indergand in die Verfolgerposition. Die routinierte Hotzenwälderin fand sich immer besser zurecht, hängt Pendrel, die durch einen Defekt viel Zeit verlor, und die Schweizerin ab. Auf Langvad war der Rückstand letztlich zu groß, auch wenn Spitz kurzzeitig noch auf 40 Sekunden heran kam. "Allein dass Sabine mit unter einer Minute Rückstand als Zweite ins Ziel kommt, ist eine Riesenüberraschung", war Ehemann und Manager Ralf Schäuble vom Weltcup-Auftakt seiner Frau begeistert: "Ihre Form ist top und die Entscheidung, mit einem Fully ins Rennen zu gehen, war absolut richtig."

Nicht weniger zufrieden stand Helen Grobert im Ziel. Die 25-Jährige aus Remetschwiel fuhr im ersten Weltcuprennen für ihren neuen Rennstall "Cannondale Factory Racing" auf Anhieb unter die besten Zehn. Dabei war Grobert weit hinten ins Rennen gegangen: "Ich hatte Startplatz 32, was ziemlich weit hinten war", so Grobert. Sie fightete, kämpfte sich ins vordere Feld und kam mit einem Rückstand von 2:17 Minuten auf Langvad und 34 Sekunden hinter Adelheid Morath als Siebte ins Ziel: "Wir haben vor dem Rennen sehr gut gearbeitet und das hat sich ausgezahlt", freute sich Grobert: "Wir werden nun alles dafür tun, diese gute Form auch in Albstadt auf die Strecke zu bringen. Nove Mesto war erst der Anfang", so Grobert hochzufrieden.