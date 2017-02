Tobias Bächle ab Sommer beim SV Weil

Fußball-Landesligist regelt Nachfolge von Trainer Maximilian Heidenreich

Fußball-Landesliga: – Der SV Weil hat die Nachfolge für Cheftrainer Maximilian Heidenreich geklärt. Wie der Verein heute auf seiner Internetseite mitteilt wird SV Weil ab 1. Juli Tobias Bächle das Kommando im Nonnenholz haben.

Der SV Weil schreibt weiter: "Der 38 Jahre alte Fußballlehrer tritt zur neuen Saison die Nachfolge von Maximilian Heidenreich an. Zuletzt trainierte der an der Universität in Basel beschäftigte Diplom-Sportlehrer den FSV Rheinfelden. Nach dem Klassenerhalt in der Saison 2015/2016 trat er dort im Oktober letzten Jahres zurück. Beim SV Weil ist der A-Lizenz-Inhaber kein Unbekannter. Von 2010 bis 2012 coachte er die U19 und führte die Mannschaft in die Verbandsliga. Weitere Stationen waren die Juniorenabteilung des SC Freiburg und des FC Basel. Beim DFB und beim SBFV war Tobias Bächle zudem als Stützpunkttrainer angestellt."

Die Weiler betonen: "Tobias war unser Wunschkandidat. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat und wir die kommenden Aufgaben gemeinsam angehen werden. In die Planungen für die kommende Saison ist der neue Coach bereits voll eingebunden."