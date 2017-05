Fußball-Bezirksligaspokal Titelverteidiger FC Tiengen 08 stürmt ins Finale

Halbfinale im Rothaus-Bezirkspokal: Isele-Elf fegt "Reserve" des SV Herten mit 7:1 vom Platz. SV Jestetten gewinnt mit 4:2 beim A-Kreisligisten FC Huttingen

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: – Der Pokalverteidiger FC Tiengen 08 und der SV Jestetten stehen sich am Himmelfahrtstag, 25. Mai, um 17 Uhr, in Fahrnau, im Finale um den Rothaus-Bezirkspokal gegenüber. Beide Bezirksligisten setzten sich in den Halbfinalspielen klar durch. Der FC Tiengen 08 besiegte den SV Herten mit 7:1, der SV Jestetten setzte sich beim FC Huttingen mit 4:2 durch.

Spätestens nach 39 Minuten war die Partie des FC Tiengen 08 gegen den SV Herten entschieden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sven Maier den Hertener Torhüter Marcel Kappler zum 5:0-Zwischenstand überwunden. Eingeleitet hatte Nico Ködel mit seinen Toren in der 4. und 23. Minute den Kantersieg. Tomas Masek (28.) und Sven Maier (32./39.) legten nach, ehe Dennis Carmelini (40.) der Ehrentreffer gelang. Im zweiten Abschnitt nahmen die Gastgeber das Tempo aus dem Spiel, wechselten die Leistungsträger aus. Sven Maier (77.) und Jasmin Rastoder (89.) schraubten das Resultat auf 7:1.

Der SV Jestetten tat sich beim A-Kreisligisten FC Huttingen nach langer Anreise zunächst schwer, ging beim Stand von 0:0 in die Pause. Martin Rangau stellte mit einem Doppelschlag (50./55.) die Weichen auf Sieg, der eingewechselte Francesco Arena erhöhte auf 3:0 (75.). Nachdem beim Gastgeber durch die Tore von Philipp Rosskopf (80.) und Thorsten Pfisterer (83.) neue Hoffnung auf eine Überraschung keimte, sicherte SVJ-Kapitän Pascale Moog (87.) mit seinem Tor zum 4:2 den ersten Finaleinzug des SV Jestetten seit 2006. Schon 2004 und 1991 standen die Jestetter im Finale, der Sieg allerdings blieb ihnen in allen drei Versuchen seit 1978 verwehrt.

Bei den Frauen spielen der SV Görwihl und die SG Schliengen/Neuenburg den Pokalsieger aus. Die Fußballerinnen aus Görwihl setzten sich im Halbfinale mit 4:0 gegen den TuS Kl. Wiesental durch. Sie wollen nun in Fahrnau ihren Pokalsieg von 2014, als sie sich im Elfmeterschießen gegen den SV Niederhof durchsetzten, wiederholen. Gegner ist der letztjährige Finalist SG Schliengen/Neuenburg, der die Wiederauflage des Endspiels von Bergalingen im vergangenen Sommer mit 5:0 gegen den SV Todtnau gewann. Vor Jahresfrist hatten die Schwarzwälderinnen noch mit 3:2 triumphiert.