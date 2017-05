Fußball-Kreisliga A-Ost Titel ist greifbar für den FC Geißlingen

Fußball-Kreisliga A-Ost: Mit einem Sieg beim SV Eschbach und Punktverlusten der Verfolger wäre alles klar. FC Schlüchttal spielt beim FC Grießen, SV 08 Laufenburg II beim FC Dettighofen

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Der FC Geißlingen könnte mit einem Sieg beim SV Eschbach morgen Nachmittag schon den Titel feiern. Voraussetzung dafür ist, dass der FC Schlüchttal beim FC Grießen und der SV 08 Laufenburg II beim FC Dettighofen nicht mehr als ein Remis holen. Letzteres Ergebnis steht allerdings erst am Sonntagabend fest.

Geißlingens Vereinschef Thomas Werne will noch nicht vom Titelgewinn reden: „Erst wenn es so weit ist, feiern wir. Vorher verlieren wir sicher kein Wort darüber. Jedes Spiel muss erst gespielt werden. Drei Punkte holen wir nicht einfach im Vorbeilaufen.“ Schon beim SV Eschbach werde es schwer werden. Werne: „Ich kann mich kaum noch erinnern, wann wir in Eschbach zuletzt gepunktet haben. Meistens haben wir dort oben den Kürzeren gezogen. Es gibt einen Kraftakt.“ Natürlich habe man den Titel im Hinterkopf, aber man wolle weiter nur von Spiel zu Spiel denken. „Das hat bis jetzt gut funktioniert. Wir haben uns abgewöhnt, auf andere zu schauen. Wenn wir am 11. Juni die Punkte haben, machen wir eine große Party.“

Hinter dem FC Geißlingen ist ein spannender Kampf um Platz zwei und die Aufstiegsspiele angesagt. Auch der SV 08 Laufenburg II darf wieder auf den Aufstieg hoffen. Dafür ist Voraussetzung, dass die „Erste“ Viertletzter in der Landesliga wird, der SV Kirchzarten als Vizemeister aufsteigt. Dann würde der SV 08 Laufenburg in der Landesliga bleiben. Deswegen ist für die Laufenburger Reserve ein Spitzenplatz wieder interessant. Sie muss zunächst die Hürde beim FC Dettighofen überspringen. Der zuletzt zwei Mal sieglose FC Schlüchttal fährt zum FC Grießen, der mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge antritt.