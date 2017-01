Titel für die SG Schliengen-Neuenburg

3:0-Erfolg im Finale gegen den SV Eschbach. Fußballerinnen spielen beim SV Schopfheim die Futsal-Meisterschaften des Bezirks Hochrhein aus.

Futsal: – Die Fußballerinnen der SG Schliengen-Neuenburg vertreten den Bezirk Hochrhein am Samstag, 4. März, bei den SBFV-Futsalmeisterschaften, die der SV Schopfheim ausrichten wird. Im Finale des Bezirksturniers, das ebenfalls in Schopfheim ausgetragen wurde, setzte sich der Bezirksligist mit 3:0 gegen den SV Eschbach durch. Platz drei ging an den SV Hänner, der sich nach einem 0:0 erst im Sechsmeterschießen mit 4:2 gegen den TuS Binzen behauptete. Im Halbfinale hatte der SV Hänner viel Pech. In letzter Minute ging das Team gegen den SV Eschbach per Freistoß in Führung, kassierte aber Sekunden vor Schluss doch noch den Ausgleich und verlor an der Sechsmetermarke mit 2:4. Insgesamt nahmen zwölf Teams am Turnier teil. Bild: Ulrich Rapp