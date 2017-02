Titel für Lena Soehnle und Urs Rotkamm

Ski alpin: Starker Auftritt der regionalen Ski-Asse bei den Meisterschaften des Schwarzwälder Skiverbandes in Todtnau-Fahl. SC Waldshut und SC Wehr harmonieren als Ausrichter

Ski, alpin: – Bei besten Pisten- und Wetterbedingungen richteten der SC Waldshut und der SC Wehr die Schwarzwälder Verbandsmeisterschaften für Jugend und Aktive auf dem FIS-Hang in Todtnau-Fahl aus. Seine gute Form bewies Nils Haser vom Skiteam Freiburg mit zwei Titeln in U18. Chiara Horning (SC Muggenbrunn), Lena Soehnle (SC Bad Säckingen), Malina Mittermaier (SC St. Blasien), Tobias Gritsch und Urs Rotkamm (beide SC Waldshut) sicherten sich die weiteren Titel in der Jugend und bei den Junioren.

In einem selektiven Slalom zum Auftakt verschaffte sich Chiara Horning mit der drittbesten Laufzeit eine gute Ausgangsposition. Mit Laufbestzeit im Finale zog sie an Bianca Kühn (SAG Göppingen) vorbei und der schnellsten Zeit der Schwarzwälderinnen sicherte sie sich mit dem zweiten Gesamtplatz den U18-Titel. Carolin Ruckes (SC Neustadt), die wegen ihres Abiturs nur wenig Trainingseinheiten hat, fuhr als Fünfte auf Platz zwei in U18 vor Tanja Intlekofer (SC Bonndorf), die Rang zehn in der Gesamtwertung belegte. Den Titel der Aktiven holte sich die Gesamt-Vierte Leonie Patsch (SC Offenburg).

Bei den Männern behauptete sich Nils Haser als bester Schwarzwälder. Er holte als Gesamt-Sechster den Schwarzwälder Jugendmeistertitel. Ihm folgten in U18 der Rheinfelder Luis Wohlschlegel als Zwölfter der Gesamtwertung und Philipp Streich (SC Kandel) auf Platz 23. Die Juniorenklasse gewann Tobias Gritsch als Dreizehnter der Gesamtwertung vor seinem Vereinskollegen Urs Rotkamm (Platz 24), der wegen eines Fahrfehlers im zweiten Durchgang viel Zeit verlor. Auf Platz drei kam Yannic Geiger (SC Lahr). Schwarzwaldmeister der Aktiven wurde Florian Kluss (SC Furtwangen) auf Gesamtrang 22.

Ein rhythmisch gesetzter Riesenslalomkurs erwartete die knapp 90 Starter der Schwarzwälder und schwäbischen Meisterschaften. Am Vortag noch ausgeschieden kam Lena Soehnle in ihrer Spezialdisziplin drei Wochen nach dem Landestitel nun auch zum Jugend-Verbandstitel. Sie wurde Dritte hinter der schwäbischen Rennsiegerin Ramona Boettinger. Nur gut sechs Zehntelsekunden dahinter sicherte sich Chiara Horning mit der fünftbesten Zeit den zweiten Platz. Carolin Ruckes stieg als drittbeste Jugendläuferin abermals aufs Podest (Gesamtplatz 13). Konkurrenzlos nahm Malina Mittermaier auf Platz 29 der Gesamtwertung die Auszeichnung als Juniorenmeisterin entgegen. Janine Zieger (SC Oberkirch) wurde Meisterin der Aktiven mit der zehnten Zeit.

Eine Skispitze hatte Urs Rotkamm Vorsprung und fuhr so mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang zu Gesamtsieg und Juniorentitel. Knapp dahinter, mit der drittbesten Zeit, kam Nils Haser zu seinem zweiten U18-Titel. Tobias Gritsch (Platz zwölf) und Yannic Geiger (Platz 13) vervollständigten das Podest bei den Junioren. Ferdinand Löffler (WSG Feldberg) wurde Zweiter vor Luis Wohlschlegel in der U18-Klasse. Fynn Dierckesmann (Skiteam Freiburg) holte sich den Titel bei den Aktiven.

Den Sieg in der Skiliga Baden-Württemberg fuhr der Bezirk VII Hochrhein mit Urs Rotkamm, Luis Wohlschlegel und Lena Soehnle ein.