Tischtennis Tischtennis-Bezirk mit Förderprogramm

Viele Themen beim Tischtennis-Bezirkstag in St. Blasien. Ehrungen für verdiente Funktionäre. Fusion zum Verband Baden-Württemberg steht im Jahr 2019 bevor

Tischtennis: – Zum Bezirkstag, den der SV St. Blasien ausrichtete, begrüßte der Bezirksvorsitzende Wolfgang Schroeder (TTC Brombach) den Präsidenten des Südbadischen Tischtennisverbandes Horst Haferkamp und die Vertreter der 27 Vereine. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen den Funktionären und den Vereinen und appellierte wieder einmal dafür, sich mehr für die Jugendarbeit einzusetzen. In diesem Zusammenhang wies er auf das Jugendförderprogramm von Simone Eise hin. Sie geht in die Vereine und gibt Hilfestellung zur Weiterbildung der Jugendtrainer. Diese Maßnahme wurde von den Vereinen bereits gut angenommen, zumal die Kosten dafür aus der Bezirkskasse getragen werden.

Nachdem seit rund 20 Jahren die drei Verbände Baden, Südbaden und Württemberg-Hohenzollern auf sportlicher Ebene erfolgreich zusammen arbeiten, will man nun auch sportpolitisch eine Fusion zum Verband Baden-Württemberg herbei führen. Über die Verhandlungen informierte Horst Haferkamp. Die Mehrheit der Vereine spricht sich für die Vereinigung ab 2019 aus.

Der Stellvertretende Vorsitzende Uwe Neininger (TTC Grenzach-Wyhlen) legte den Vereinen nahe, sich mit der für die kommende Saison geltende neue Wettspielordnung vertraut zu machen, da es viele Änderungen gab.

Kassierer Uwe Pommerening (TTC Schopfheim/Fahrnau) berichtete von einem zufriedenstellenden Kassenbestand. Sportwart Kai Apel (FC 08 Bad Säckingen) ehrte die Mannschaftsmeister: TTC Schopfheim/Fahrnau (Bezirksliga), SV Eichsel III (Bezirksklasse), TTC Hasel II (Kreisklasse A), TTC Schopfheim/Fahrnau IV (Kreisklasse B), TTC Lörrach III (Kreisklasse C) und TV Hauingen (Kreisklasse D). Urkunden für die Pokalsieger gingen an den SV Eichsel (A-Pokal), an den TTC Schopfheim/Fahrnau (B-Pokal) und den TTC Hasel II (C-Pokal). Apel gab die Klasseneinteilung für die neue Saison bekannt. Weitere Ehrungen nahm Horst Haferkamp vor. Für langjährige Mitarbeit im Bezirksvorstand bekam Kai-Uwe Marx (TTC Hasel) die bronzene Ehrennadel, Uwe Pommerening und Monika Scheibengruber (TTC Wehr) die silberne Ehrennadel. Der Jugendbezirkstag zuvor wurde von Ilona Wetzel (TTC Grenzach-Wyhlen) geleitet.