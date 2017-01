Timo Preuß erlöst den EHC Herrischried

Eishockey: Entscheidendes Tor fällt erst in der Verlängerung. 4:3-Sieg der White Stags nach dramatischer Partie gegen den EHC Herzogenbuchsee

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried -

EHC Herzogenbuchsee

4:3 n.V.

Tore: 0:1 (10.) D. Bieri; 0:2 (22.) S. Bieri ; 1:2 (48.) Bächle; 2:2 (49.) Zourek; 2:3 (56.) Räber; 3:3 (59.) Pacek; 4:1 (63.) Preuß. – Strafen: EHC Herrischried: 7 x 2 Min.; EHC Herz.: 8 x 2 Min. Z.: 560.

Der EHC Herrischried drehte nach Rückstand das spannende Spiel gegen den Liga-Neuling EHC Herzogenbuchsee und gewann verdient mit 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 1:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Timo Preuß. Top-Scorer Lukas Vlk fehlte aufgrund einer Trainingsverletzung.

Über 500 Fans in der Eissporthalle des EHC Herrischried sorgten für eine prächtige Stimmung. Dennoch gingen die Gäste in Überzahl durch Daniel Bieri in Führung. Zu Beginn des zweiten Drittels erhöhten sie sogar auf 2:0 durch Simon Bieri. Der EHC Herrischried ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Besonders Schlussmann Daniel Mendelin wirkte als Ruhepol und war der Schlüsselspieler des zweiten Drittels.

Im Schlussabschnitt drehten die White Stags auf und zeigten tolles Kombinationsspiel. Kapitän Klaus Bächle erzielte nach Vorarbeit von Jonas Schäuble und Jiri Pacek den Anschlusstreffer (48.). Nur 56 Sekunden später demonstrierte Tomas Zourek seine Stärke und hämmerte den Puck von der blauen Linie unhaltbar ins Tor der Gäste. In der 56. Minute gingen die Gäste durch Patrick Räber erneut in Führung. Die Gastgeber gaben sich aber nicht auf und drängten auf den Ausgleich. Jiri Pacek erlöste das Team mit einem Lupfer über den gegnerischen Goalie zum 3:3 (59.).

In der Verlängerung hatte Damiano Bumann bereits nach 19 Sekunden den Siegtreffer auf dem Schläger, scheiterte aber am gegnerischen Schlussmann. Nur eine Minute später traf Tomas Zourek mit einem strammen Schuss von der blauen Linie nur die Latte und Daniel Mendelin vereitelte den anschließenden Konter der Gäste. In der 63. Minute setzte dann Damiano Bumann den frei vor dem Tor stehenden Timo Preuß brillant in Szene und dieser machte mit seinem Treffer zum 4:3 alles klar.

"Wir wussten, dass wir unsere Chancen bekommen werden und haben uns von den beiden Gegentreffern nicht aus der Ruhe bringen lassen. Defensiv standen wir gut und hatten nach vorne immer wieder unsere Chancen und haben sie dann letztlich auch genutzt. Wir haben viel geschossen und waren immer konzentriert. Am Ende wurden wir dafür belohnt", so Jiri Pacek, der das wichtige 3:3 erzielte.