Radsport Timo Albiez gewinnt den LBS-Cup

Radsportler des RSV Bad Säckingen rettet Vorsprung in der Gesamtwertung trotz Sturz beim letzten Rennen in Reute noch ins Ziel

Radsport: – Am Ende hatte Timo Albiez vom RSV Bad Säckingen nochmals richtig Glück – und zwar gleich doppelt. Sein Sturz beim Zieleinlauf des finalen Rennens im Rahmen des LBS-Cup mit den 1000 Kilometern von Baden-Württemberg endete glimpflich, so dass der in Schwörstadt lebende Radrennfahrer auf Platz 36 die Ziellinie überquerte. Diese Platzierung brachte ihm weitere zehn Punkte, so dass für ihn nach acht Rennen stolze 107 Punkte auf dem Konto gebucht waren. Der Gesamtsieg nach acht Rennen war ihm nicht mehr zu nehmen. Verfolger Thomas Gröbl, der das erste Rennen ausgelassen hatte, kam in der Schlussrechnung dank seines Tagessieges in Reute noch auf 95 Zähler und holte den nun punktgleichen Gregor Menzel noch ein.