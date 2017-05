Radsport Timo Albiez Titelverteidiger beim RSV Bad Säckingen

Abendrennserie beginnt am Mittwoch. Drei Rennen auf dem ein Kilometer langen Rundkurs im Bad Säckinger Industriegebiet

Radsport: – Der RSV Bad Säckingen richtet ab dem heutigen Mittwoch wieder seine Abendrennserie im Gewerbegebiet Trottäcker aus. Lokalmatador Timo Albiez wird versuchen, das vierte Mal in Folge die Gesamtwertung der Serie für sich zu entscheiden. Insgesamt umfasst die Serie fünf Rennen, die jeweils mittwochs stattfinden. Das Finale steigt also am 31. Mai.

Beginn ist um 18.30 Uhr mit dem „Kids Race“ für Kinder von sechs bis 13 Jahren. Sie fahren drei Runden auf der ein Kilometer langen Rundstrecke. Da hier mit normalen Fahrrädern oder Mountainbikes gefahren wird, ist dieses Rennen auch für Kinder ohne Rennerfahrung geeignet. Zwölf Runden müssen die um 18.50 Uhr in einem gemeinsamen Rennen startenden Frauen und Jugendliche der Altersklassen U15/U17 sowie Hobby-Männer (ohne Lizenz) bewältigen. Der Höhepunkt ist das Männer-Rennen (Elite, Senioren, ambitionierte Hobbyfahrer, U19) ab 19.30 Uhr. Hier geht es über 50 Runden, also eine Distanz von 50 Kilometern. Nachmeldungen sind bis 20 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.

Infos im Internet: