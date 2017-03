Tim Siegmund steigert sich im Speedrennen

Tim Siegmund (SZ Rheinfelden) und Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) bei Speedwettbewerben in Innerkrems/Österreich am Start

Ski alpin: – Direkt durchgestartet vom CIT-FIS-Rennen am Allgäuer Oberjoch fuhren drei alpine Rennläufer des Jugendkaders des Skiverbands Schwarzwald an die Nockberge in Innerkrems in Kärnten. Auch D-Kader-Athlet Tim Siegmund (SZ Rheinfelden) ging bei den Speedwettbewerben an den Start und fuhr im Super G-Auftaktrennen noch etwas verhalten auf Rang 28, Benjamin Müller (SC Sasbachwalden) kam auf Rang 66 bei knapp 90 Startern ins Ziel.

Olivia Wenk (SC Löffingen) und Tanja Intlekofer (SC Bonndorf) kamen auf den noch etwas weichen Pistenverhältnissen in einem hochkarätigen Starterfeld auf die Plätze 19 und 28. Es siegten die junge Kroatin Elena Popovic und Europacup-Fahrer Martin Bendik (Slowakei).

Der leichte Nachtfrost brachte dann einen härtere Grundlage für die Abfahrtsrennen des Folgetages. Tim Siegmund kam schon im Training gut mit der Piste klar und konnte sich mit 2,04 Sekunden Abstand auf den siegreichen Österreicher Peter Höllwart in einem sehr engen Ergebnisfeld auf Rang 34 platzieren und seine FIS-Abfahrtspunkte weiter verbessern. Dies gelang auch Benjamin Müller auf Rang 52, ebenso wie Olivia Wenk auf dem elften Platz mit 3,26 Sekunden Abstand zur tschechischen Siegerin Tereza Kmochova und Tanja Intlekofer auf Platz 22 unter 24 gewerteten Athletinnen.

Der Abschlusstag brachte dann noch die Plätze 16 und 21 für Wenk und Intlekofer und beim zweiten Sieg von Martin Bendik wiederum Platz 52 für Müller. Jugendkader-Trainer Thomas Burda: „Ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen meiner drei Athleten. Durch die guten Platzierungen können wir uns zunehmend Startplätze in den vorderen Startgruppen sichern.“