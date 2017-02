Tim Siegmund meldet sich zurück

Ski-Ass der SZ Rheinfelden fährt nach Krankheitspause bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im Super G in die Top Ten. Vereinskameradin Lea Mai wird Elfte

Ski, alpin: – Bei schwierigen Schneebedingungen fuhren Yannik Zeller (SC Oberried) und Tim Siegmund (SZ Rheinfelden), der nach zweiwöchiger Krankheitspause erstmalig erstmals wieder ins Rennen ging, in die Top Ten der U21-Klasse der Deutschen Jugendmeisterschaften am Götschen im Berchtesgadener Land. Den Meistertitel sicherte sich der Garmischer Bastian Meisen. In der Gesamtwertung kamen Zeller und Siegmund mit 1,21 und 1,68 Sekunden Rückstand auf den Rennsieger Philipp Porwohl ins Ziel. Im FIS-Super G am gleichen Tag kam Yannik Zeller noch auf Rang 17.

Lea Mai (ebenfalls SZ Rheinfelden) kam im Meisterschaftsrennen auf Rang 11 der U18-Klasse (Gesamt 26.), im FIS-Rennen wurde sie Gesamt 23. und in der Alpinen Kombinationswertung 20. Deutsche Jugendmeisterin im Super G wurde Carolin Lippert (SC Gaissach). Am Wochenende ging Mai noch bei zwei CIT-FIS Slaloms in Thalkirchdorf/Allgäu an den Start und kam in einem kleinen Teilnehmerfeld auf die Ränge vier und fünf.