Tim Siegmund auf Rang 15 im Erzgebirge

Ski-Ass der Skizunft Rheinfelden schafft beim FIS-Rennen in Oberwiesenthal eine starke Platzierung im ersten Riesenslalom. Lea Mai bei starker Konkurrenz auf den Plätzen 18 und 21

Ski, alpin: – Obwohl Oberwiesenthal im Erzgebirge nicht unbedingt mit alpinem Rennsport in Verbindung gebracht wird, erwarteten die gut 100 internationalen Starter der FIS-Riesenslaloms gute Pistenbedingungen und fair gesteckte Kurse. Am Start waren mit Maren Wiesler (SC Münstertal), Yannik Zeller (SC Oberried), Tim Siegmund und Lea Mai (beide SZ Rheinfelden) auch vier Schwarzwälder Athleten, die allesamt derzeit im Allgäu beheimatet sind.

Weltcup-Fahrerin Maren Wiesler sah zwar am ersten Renntag nicht das Ziel, musste sich am zweiten Wettkampftag jedoch nur der Niederländerin Adriana Jelinkowa geschlagen geben und wurde Zweite mit Laufbestzeit im Finaldurchgang. Lea Mai fuhr in der stark besetzten Konkurrenz auf die Ränge 18 und 21.

Yannik Zeller am ersten Tag noch ausgeschieden, kam am zweiten Wettkampftag auf Platz sieben in die Top Ten mit nur 0,99 Sekunden Rückstand auf den Rennsieger Frederik Norys (SC Garmisch). Tim Siegmund schaffte am ersten Renntag mit Platz 15 ein gutes Riesenslalom-Ergebnis, konnte dies jedoch am zweiten Tag nach einem Fahrfehler mit Rang 37 nicht wiederholen.