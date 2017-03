Tim Meier wühlt sich durch den Schlamm

Mountainbike: Rheinfelder U19-Fahrer vom sächsischen Team "Head Ciclo" fällt beim Saisonauftakt in Marseille nach einem Sturz von Rang acht auf 45 zurück. Am Ende steht er auf Platz 16

Radsport: – Einen durchwachsenen Saisonstart erlebte Tim Meier (RSV Rheinfelden) vom sächsischen Team "Head Ciclo" in Südfrankreich. Beim Weltcuprennen in Marseille erwischte er es knüppeldick, denn nach zwei Tagen Dauerregen erwartete die U19-Junioren eine extrem schlammige Strecke. "Der Kurs war schwierig zu fahren", beschreibt Meier seinen Saisonauftakt, der ihn nach einem gelungenen Start zunächst in die Spitzengruppe führte- Doch ein streckenbedingter Sturz wirbelte die Positionen ordentlich durcheinander. Meier fiel von Platz acht auf Rang 45 zurück. In einem Kraftakt auf Trails, in denen das Überholen kaum möglich war, arbeitete er sich in zwei Runden auf Platz 20 nach vorn. "Am Ende wurde ich auf Rangf 16 gelistet", war Meier, der kommendes Wochenende in Montichiaro (Italien) an den Start geht, nicht unzufrieden: "Für das erste Rennen und dieses Wetter war es noch ein gutes Ergebnis."