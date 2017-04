Mountainbike Tim Meier spürt schon das Kribbeln im Bauch

Rheinfelder fährt seit Januar für das neu gegründete Mountainbike-Team "Head Cyclo XC" aus Thalheim/Sachsen und will in Bad Säckingen Weltranglistenpunkte sammeln

Tim Meier fährt für den RSV Rheinfelden und seit Januar 2017 für das neu gegründete Mountainbike-Team "Head Cyclo XC" aus Thalheim/Sachsen. Der 17-Jährige zählt zum U19-Nationalkader. Für die Nationalmannschaft fährt er auch das Rennen am Sonntag in Bad Säckingen. "Wenn ich daran denke, dann kriege ich ein richtiges Kribbeln im Bauch", freut er sich schon lange auf den Trail am Eggberg. Vor allem dass die Weltklasse vor der eigenen Haustür startet, sei ein cooles Gefühl. Klar, dass ihn seine Eltern und Freunde lautstark anfeuern. In seiner Altersklasse U19 wird das Rennen dieses Jahr auch als Weltcup gewertet. Gemeldet ist Tim Meier für sein "Heimspiel" als Biker der Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison fuhr er in der Bundesliga auf Rang drei und in der Sprint-Wertung sogar auf den zweiten Platz.

Meier lebt in Rheinfelden und macht derzeit eine Ausbildung zum Bürokaufmann im elterlichen Zimmereibetrieb.