Tim Meier spürt schon das Kribbeln im Bauch - Mit Video

Seit Januar fährt Nachwuchs-Mountainbiker Tim Meier vom RSV Rheinfelden für das sächsische Team „Head Ciclo XC“ aus Thalheim. Im Exclusiv-Interview mit SÜDKURIER-Redakteur Matthias Scheibengruber spricht der 17-Jährige über seinen großen Traum und das bevorstehende Rennen in Bad Säckingen.

Tim, die neue Saison startet demnächst und Sie fahren für ein neues Team. Wie kam es denn für Sie zum Team-Wechsel von jb Brunex Felt zu Head Ciclo XC?

Thomas Schröder hat in Thalheim bei Chemnitz ein neues Team gegründet und sprach mich im vergangenen Herbst auf einen möglichen Wechsel an. Ich habe mich dann intensiv mit dieser Möglichkeit auseinander gesetzt und mich dann entschlossen, künftig für Head Ciclo XC zu fahren.

Wie schwer war der Abschied vom schweizerischen Team aus Küttigen?

Ich war zwei Jahre dort und habe in diesem tollen Team viel gelernt und mich auch sehr gut entwickelt. Es war perfekt bei jb Brunex Felt, zumal auch die Wege in den Aargau kurz waren. Aber ich denke, dass die Zeit reif ist, den nächsten Schritt zu gehen.

Was wird sich für Sie beim Head Ciclo XC Team verändern?

Ich denke, dass dort alles viel professioneller und straffer organisiert sein wird. Ich habe vom Team erstklassiges Material bekommen und gehe von einer optimalen Betreuung aus. Ich freue mich auf die neue Saison.

Sie bekommen neue Teamkollegen. Wie verlief das erste Kennenlernen?

Zwei Fahrerinnen, Lena Wehrle und Laura Dold, fuhren einst mit mir gemeinsam beim Lexware-Team in Kirchzarten. Zudem kennt man sich ja von den Wettbewerben. Den zweiten Mann im Team, Silas Graf, kenne ich auch schon seit mehreren Jahren. Wir fahren jede zweite Saison gegeneinander, da er ein Jahr älter ist. Wir haben einen gemeinsamen Trainer und sehen uns daher oft. Bei einem Team-Treffen mit Sportlern und Head Chef Thomas Schröder, lernten wir uns alle besser kennen. Bei aller Professionalität wird auch bei Head Ciclo viel Wert auf einen familiären Charakter im Team gelegt.

Wird sich für Sie im Trainingsalltag in Zukunft etwas ändern?

Landestrainer Bernd Ebler aus Kirchzarten bleibt mein Heimtrainer. Mit ihm stimme ich die Trainingspläne ab.

Wo trainieren Sie denn eigentlich?

Hier in der Gegend natürlich. Mit dem Rennrad für die Kondition fahre ich gern im Rebland oder Richtung Waldshut. Auch im Kleinen Wiesental lässt sich gut Tempo machen.

Und mit dem Mountainbike geht es natürlich nach Bad Säckingen?

Ja, auf jeden Fall. Die Strecke dort ist modern und liegt ja nah. Aber auch hier im Wald rund um Rheinfelden suche ich mir meine Strecken.

Nervt da nicht die Zwei-Meter-Regel?

Schon und es wäre klasse, wenn die Sportstadt Rheinfelden da etwas mehr für uns Biker, die in der SG Rheinfelden ja eine große Gruppe bilden, tun würde. Allerdings hat es hier nicht so viele Wanderer, mit denen wir ins Gehege kommen könnten.

Sie sprechen jetzt zwar von der SG Rheinfelden, fahren aber doch noch für den RSV Rheinfelden, oder?

Ja, ich bin vor einiger Zeit auch der SG beigetreten, um deren Arbeit mit den Kindern, die Spaß am Mountainbike haben, zu unterstützen. Wenn es zeitlich passt, werde ich versuchen, mit dem Nachwuchs zu trainieren und meine Erfahrungen weiter zu geben.

Sie machen im elterlichen Zimmereibetrieb eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Ihre Eltern unterstützen Sie, wo es geht. Hat sich Ihr Sport zu einem Familienunternehmen entwickelt?

Schon irgendwie. Meine Eltern Janine und Martin sind fester Bestandteil des Betreuerteams, was mir sehr wichtig ist. Wir werden sicher wieder an rund 20 Wochenenden bei Rennen unterwegs sein. Da ist es wichtig, dass alle mitziehen. Es ist gut für mich, dass meine Eltern dabei sind, denn in einem Rennen brauchst du Vertrauenspersonen, mit denen man auch mal Tacheles reden kann und die nicht gleich jedes Wort auf die Goldwaage legen.

Wie sieht es bei Head Ciclo XC bei der technischen Betreuung aus?

In erster Linie will ich mich selbst um die Bikes kümmern, bin also mein eigener Mechaniker – auch wenn das Team mich da sehr unterstützt.

Lenkt das nicht vom Wesentlichen ab?

Nein, es war mir stets ein Anliegen, ganz nah am Rad zu sein. Hier eine Schraube anziehen, dort ein Pedal montieren. Das mache ich schon gern selbst.

Mit unterschiedlichem Erfolg?

Ja, richtig – in Bad Säckingen ging es vor einem Jahr in die Hosen.

Was ist dort passiert?

Da hatte ich eine Schraube nicht richtig festgezogen und prompt nach dem Start drehte sich die Sattelstütze und viel nach unten. Die ersten zwei Runden bin ich im Stehen gefahren, da das Renntempo hier enorm hoch ist, und ein Stopp nicht machbar war. Ich verlor viel Energie. Als das Malheur behoben war, fuhr ich von Platz 40 noch auf 23 vor. So etwas passiert mir nicht wieder.

In knapp sechs Wochen ist es wieder soweit. Für die Gold Trophy Sabine Spitz in Bad Säckingen haben Sie sich also einiges vorgenommen?

Auf jeden Fall. Da ist noch eine Rechnung offen. Außerdem ist es ein ganz besonderes Rennen.

In welcher Hinsicht?

Da fährt schließlich die Mountainbike-Weltklasse vor der eigenen Haustür, auch in meiner Altersklasse U19. Dieses Jahr wird es als Weltcup gewertet.

Eine echte Herausforderung für Sie?

Auf jeden Fall. Es ist ein cooles Gefühl, wenn hinter jeder Kurve viele Leute stehen, die man kennt und die einen lautstark anfeuern. Wenn ich an das Rennen in Bad Säckingen denke, dann kriege ich richtiges Kribbeln im Bauch.

Welche Platzierung haben Sie sich also für dieses Rennen vorgenommen?

Es ist viel zu schwer, das vorauszusagen. Wir sind jetzt nochmal mit der Nationalmannschaft für zwei Wochen auf Mallorca, um uns den letzten Feinschliff zu holen. Ich fühle mich topfit in Form, doch so früh in der Saison weiß man noch längst nicht, wo man von der Leistung her steht. Bad Säckingen ist ja erst der dritte Termin im Jahr.

Und doch von Bedeutung für Ihr ganz großes Ziel in diesem Jahr?

Richtig, denn es ist ein Rennen der UCI-Junior Serie und gibt Punkte für die Weltrangliste. Zudem geht es schon jetzt um die Startplätze für die Weltmeisterschaften im September in Cairns/Australien. Es ist mein absolutes Ziel, einen der Startplätze zu bekommen.

Also müssen Sie am Ende in der Weltrangliste weit vorn stehhen?

Nicht nur. Da stehe ich wohl zum Saisonstart auf Rang sieben, was mir einen Platz in der ersten Startreihe sichern dürfte. Aber auch Platzierungen sind wichtig, obwohl Bundestrainer Marc Schäfer die endgültigen WM-Kriterien noch nicht festgelegt hat. Auf jeden Fall wird es brutal schwer, denn es gibt ein gutes Dutzend Bewerber in meiner Altersklasse.

So schwer dürfte es für Sie doch nicht werden, nachdem Sie im vergangenen Jahr als Fahrer des jüngeren Jahrgangs immerhin Dritter in der Gesamtbundesliga und Zweiter im Sprint waren?

Moment! So einfach ist das auch wieder nicht. Jede Saison beginnt unter neuen Vorzeichen und so wie ich vergangenes Jahr die Älteren herausgefordert habe, so kann es mir nun mit den Jüngeren gehen. Zurücklehnen gibt es nicht. Im Gegenteil: Ich will in jedem Rennen alles geben, um mein Ticket für Australien zu holen.

Welchen Stellenwert haben die anderen großen Meisterschaften für Sie?

Die Europameisterschaften wollen wir Fahrer aus politischen Gründen boykottieren. Es ist aus meiner Sicht einfach nicht in Ordnung, was derzeit in der Türkei passiert.

Und bei den Deutschen Meisterschaften? Da lief es 2016 ja auch nicht rund?

In Wombach hatte ich Riesenpech mit einer defekten Kette, ich musste als Viertplatzierter vorzeitig aussteigen. Deshalb habe ich mir fest vorgenommen, in Bad Salzdetfurth – wie schon im Jahr – 2013 auf dem Podium zu stehen. So weit oben, wie möglich.

Was wünschen Sie sich unterm Strich für die kommende Saison?

Dass ich gute Ergebnisse fahre und mir meinen Traum, die WM-Teilnahme in Australien, erfüllen kann.

Zur Person

Tim Meier (17) vom RSV Rheinfelden fährt seit Januar 2017 für das neu gegründete Mountainbike-Team „HEAD Ciclo XC“ aus Thalheim/Sachsen. Er gehört zum U19-Nationalkader des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). In der vergangenen Saison fuhr Tim Meier in der Bundesliga auf Rang drei und in der Sprint-Wertung auf Platz zwei. 2013 wurde er Deutscher Vize-Meister und Vize-Europameister der Altersklasse U15. Zur neuen Mountainbike-Saison ist er voraussichtlich in der U19-Weltrangliste auf Platz sieben klassiert. Meier lebt in Rheinfelden und macht derzeit eine Ausbildung zum Bürokaufmann im elterlichen Zimmereibetrieb. (gru)

