Radsport Tim Meier muss mit Rang neun zufrieden sein

Radsport: Probleme mit dem Hinterrad verhindern besseres Ergebnis des Junioren-Mountainbikers aus Rheinfelden bei den Europameisterschaften in Italien. Platz vier mit der deutschen Staffel

Radsport: – Als bester Deutscher beendete Tim Meier (RSV Rheinfelden) vom Head Ciclo XC Team das Rennen der U23-Junioren bei den Mountainbike-Europameisterschaften in Darfo Boario Terme (Italien) auf Platz neun. Sieger wurde Jofre Culell Estape (Spanien) in 59:18 Stunden vor Alexandre Balmer (Schweiz) und Benjamin Le Ny (Frankreich). Tim Meier kam mit 2:49 Minuten Rückstand ins Ziel. Die EM war wegen der unsicheren politischen Lage bereits im Frühjahr von Istanbul nach Italien verlegt worden.

Die Hoffnungen auf eine Medaille lösten sich für den Bund Deutscher Radfahrer bald in Wohlgefallen aus. Der frischgebackene Junioren-Meister David List aus Friedrichshafen wurde in einer Schotterkurve abgedrängt, musste vom Bike und den ganzen Berg hochschieben. So fie lder Schwabe auf Platz 35 zurück.

Tim Meier, vor Wochenfrist umjubelter Silbermedaillen-Gewinner bei der Deutschen Meisterschaft, behauptete sich im Vorderfeld. Auf Rang sieben platziert hatte er nach einem Sprung Probleme mit dem Hinterreifen, der Luft verlor. "Ich traute mich nicht anzuhalten, weil die Abstände noch zu gering waren", erklärte Meier dem Portal rad-net.de. Am Berg fühlte sich Meier sehr stark, lag in der zweiten Runde nach einem langen Anstieg sogar in Sichtweite auf dem fünften Platz.

"Wegen des Luftverlustes musste ich bei der Abfahrt immer aufpassen und habe dabei wertvolle Zeit verloren", so Meier, der erst in der vorletzten Runde Luft nachpumpte. Dadurch verlor er den Anschluss an die Gruppe, die um die Medaillen kämpfte. An zehnter Position fuhr er in Richtung Ziel, ehe er vom Pech des Schweizers Fabio Püntener profitierte, der durch einen Kettenriss von Meier noch überholt wurde: "Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Doch ohne das Reifenproblem hätte es ein viel besseres Ergebnis werden können", betonte Meier.

Im Staffel-Rennen am Donnerstag erreichte das deutsche Quartett mit Tim Meier als zweitem Fahrer den vierten Rang, nur 35 Sekunden hinter Italien. Meier löste, auf Platz vier liegend, Startfahrer Ben Zwiehoff ab: "Ich wollte am Berg noch Druck machen, aber das ging nicht, weil der Untergrund zu lose war. Insgesamt bin ich gut durchgekommen, ohne Fahrfehler", so Meier, der als Drittplatzierter von Franziska Koch abgelöst wurde.