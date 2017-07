Mountainbike Tim Meier ist Landesmeister

Mountainbiker aus Rheinfelden trumpft bei der baden-württembergischen Meisterschaft in Warmbronn auf. Gute Resultate für die SG Rheinfelden

Mountainbike: (gew) Der Rheinfelder Tim Meier vom Head Ciclo KC-Team sicherte sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften des Nachwuchses in Warmbronn den Titel bei den Junioren. Lars Reiniger von der SG Rheinfelden wurde im Rennen der U23 Sechster.

Auch der RSV Rheinfelden war mit seinen Talenten am Start. In der Klasse U17 fuhr Sören Schneider auf Platz fünf. Laura Albrecht musste bei ihrem Debüt das Rennen von weit hinten aufnehmen und sich deshalb mit dem elften Platz zufrieden geben. Ebenfalls zum ersten Mal bei einer Landesmeisterschaft auf dem Bike waren Hannes Gutmann, Marlon Di Genio und Lasse Schneider. Sie platzierten sich im Mittelfeld der Altersklasse U15 und belegten die Ränge 21, 22 und 29. Am Start waren in diesem Rennen insgesamt 41 Teilnehmer.