Radsport Tim Meier auf Rang sieben

U19-Mountainbiker vom Team Head Ciclo aus Rheinfelden holt Weltranglistenpunkte beim italienischen Rennen in Montichiari

Radsport: – Rang sieben beim staubigen Rennen im norditalienischen Monitichiari (Provinz Brescia) war für Tim Meier vom RSV Rheinfelden, der für das sächsische Team "Head Ciclo" startet, eine gute Platzierung: "Es gab ein paar wichtige Weltranglistenpunkte für mich", freute sich Meier. In dem international gut besetzten Rennen fuhr der 17-Jährige zunächst in der Spitzengruppe mit, musste dann aber abreißen lassen und rutschte auf Platz neun zurück. In dem schweren Rennen mit etlichen extremen Steigungen kämpfte er sich in der letzten Runde aber nochmals in Position und belohnte sich mit Rang sieben und einem Rückstand von 1:41 Minuten auf den Sieger. Mit dem Zieleinlauf war für Meier das "Rennen" aber noch nicht zu Ende: "Erstmals musste ich zur Doping-Kontrolle. Alles lief gut", schmunzelte er und fügte an: "Man fühlt sich dabei fast wie ein junger Profi."

Am kommenden Wochenende fährt Tim Meier in der Heimat. Der Rheinfelder ist als Lokalmatador bei der "Sabine Spitz Gold Trophy" am Sonntag ab 11.15 Uhr, in der U19 UCI Juniors Serie, am Eggberg in Bad Säckingen am Start.