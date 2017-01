Thorsten Szesniak verlängert beim SV Herten

Fußball-Bezirksliga: Der 39-jährige Trainer bleibt über die Saison hinaus. Vier Zugänge in der Winterpause für den vom Abstieg bedrohten Club

Fußball-Bezirksliga: – In der Winterpause hat der SV Herten Nägel mit Köpfen gemacht. Der Tabellenvierzehnte meldet die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Trainer Thorsten Szesniak. Der 39-Jährige hatte im Herbst seinen Nachfolger Thorsten Meier abgelöst.

Sein Ziel war vom ersten Tag an klar. Er will die Mannschaft stabilisieren und zum Ligaverbleib führen. Dieser Weg ist eingeschlagen und im Moment hat der Tabellenvierzehnte nur noch drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplart. "Zu Beginn der Vorbereitung möchten Verein und Trainer ein klares Zeichen setzen und verkünden, dass der Vertrag mit Thorsten Szesniak von der Ligs unabhängig verlängert wurde", so Sportchef Stefan Weber: "Natürlich werden wir alles daran setzen, die Liga zu halten. Sollte dies aber nicht gelingen, wissen nicht nur wir, sondern auch unsere Spieler um unseren zukünftigen Fahrplan. Totti ist für diesen die absolute Ideallösung", so Weber.

Für Szesniak ist es ein logischer Schritt, seine zweite Amstszeit – er war bereits von 2007 bis 2015 beim SV Hrten tätig – zu verlängern: "Es ist ganz einfach: ich fühle mich beim SV Herten sehr wohl und habe richtig Bock mit dem Team weiterzuarbeiten. Ziel ist es natürlich durch kontinuierliche Arbeit irgendwann auch wieder reifere Trauben zu pflücken. Aber jetzt heißt es erst einmal zu malochen."

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass insbesondere Vereinsidentifikation wichtiger als kurzfristiger Erfolg sei. "Wir wählen den Weg der Nachhaltigkeit und werden keine leeren Versprechungen machen. Bei uns ist zunächst die Reise das Ziel. Dem muss man sich bewusst sein. Wichtig ist es uns auch mit der nötigen Transparenz wieder näher mit unseren Fans zusammenzurücken", gibt Spieleiter Matthias Tröndle die Marschroute für die Zukunft aus.

Auffrischung bekommt der Kader für die Rückrunde. Wie wir Anfang Dezember bereits gemeldet haben, wird neben Heimkehrer Musa Musliu (32), der zuletzt bei Landesligist FSV Rheinfelden spielte und bereits seinen ersten Einsatz hatte, auch Stürmer Fabian Venturiero (21) zurückkehren. Von Aufsteiger Spvgg. Brennet-Öflingen kommt Abwehrspieler Hakan Kaya (25).