Thorsten Meier ab Juli beim TuS Binzen

B-Kreisligist verpflichtet Ex-Trainer des SV Herten als Nachfolger für das Duo Markus Felber und Uwe Krähling

Fußball-Kreisliga B-1: – Der TuS Binzen, aktuell Fünfter in der B-1, wird in der neuen Saison von Thorsten Meier trainiert. Dort löst der 36-Jährige aus Rheinfelden das Schopfheimer Trainer-Duo Markus Felber und Uwe Krähling ab, das nach dreijähriger Tätigkeit aufhören wird. Meier war im Sommer 2015 vom SV Eichsel, den er in die Kreisliga A geführt hatte, zum Bezirksligisten SV Herten gewechselt. Ende August vergangenen Jahres trennten sich die Hertener von ihrem Trainer nach drei Spieltagen. Meiers Vorgänger Thorsten Szesniak kehrte an die alte Wirkungsstätte zurück. (gru)