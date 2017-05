Handball Thomas Netzhammer hat Pfiff und große Ziele

Der 24-jährige Handball-Schiedsrichter aus Erzingen möchte in seinem Sport große Karriere machen

Handball: – Dieser Mann weiß, was er will. Und das lässt er seine Gegenüber auch spüren, oder noch besser: hören. Mit einer kleinen schwarzen Pfeife. Thomas Netzhammer ist nämlich Handball-Schiedsrichter – und zwar mit Leib und Seele: „Ich neige schon zum Perfektionismus. Obwohl ich weiß, dass es das perfekt geleitete Spiel nicht gibt.“ Doch der 24-jährige Klettgauer arbeitet kontinuierlich daran, seine Ziele zu erreichen. Und sein großes Ziel ist klar umrissen: „Ich möchte es bis ganz nach oben schaffen!“

Dass die Luft „ganz oben“ für einen Schiedsrichter extrem dünn sein kann, schreckt den angehenden Chemie-Laboranten nicht ab. Obwohl die bisherigen Herausforderungen nicht zwingend damit vergleichbar sind, was ihn einmal erwarten könnte, gibt sich Thomas Netzhammer selbstbewusst: „Gerade die Atmosphäre in einer Sporthalle kann Spieler wie Schiedsrichter beflügeln oder erdrücken. Ich habe schon einiges erlebt – im positiven wie im negativen Sinne. Daraus versuche ich immer, meine Lehren zu ziehen.“

Und so geht Thomas Netzhammer seinen Weg, lässt sich von Rückschlägen nicht beirren. „Vor drei Jahren gehörte ich zum B-Kader der südbadischen Schiedsrichter und wurde zum Sichtungsturnier für die 3. Bundesliga in Biberach eingeladen“, blickt er leicht wehmütig zurück. Denn eine Erkrankung stoppte den aufstrebenden Unparteiischen aus dem Klettgau.

So erlebte Netzhammer 2014 das Internationale Biberacher Osterturnier (IBOT) lediglich als Zuschauer des Internet-Livestreams und gewann als aufmerksamer Beobachter die Überzeugung: „Das hätte ich wohl auch gepackt.“ Umso glücklicher war er 2017, dass er doch noch in Biberach pfeifen durfte – wenn auch nicht als Teilnehmer der Sichtung: „Das ist ein unglaublich stark besetztes und hervorragend organisiertes Jugendturnier“, schwärmt Netzhammer: „An drei Tagen spielen 1600 Handballer aus 104 Mannschaften in fünf Hallen ihre Sieger aus.“ Stress pur für Aktive und Unparteiische.

Netzhammer hat sich in Biberach bewährt, beeindruckte Sportler wie Zuschauer: „Ich wurde mehrfach für meine Spielleitungen gelobt“, sieht sich der 24-Jährige bestätigt und bestärkt, den nächsten Schritt zu machen: „Ich pfeife seit 2016 sowohl im Bezirk Hegau-Bodensee als auch in der Schweiz.“ Zum Schritt über die Grenze hat ihn die aus seiner Sicht bessere Förderung bewogen: „In der Schweiz sehe ich für mich noch alle Chancen, nach oben zu kommen“, begründet er den Schritt, für den Spitzenclub „Kadetten Schaffhausen“ als Schiedsrichter zu agieren.

Seinem Ziel, in der Karriereleiter nach oben zu klettern, ordnet Thomas Netzhammer alles unter. Zu den Spielen fährt er manchmal weit über 100 Kilometer, nutzt jede sich bietende Gelegenheit: „In der zu Ende gehenden Saison komme ich auf rund 60 Einsätze in der Schweiz und in Südbaden.“

In seiner Freizeit befasst er sich akribisch mit seinem Sport und den zuletzt neu eingeführten Regeln, um jeder Situation auf dem Spielfeld gewachsen zu sein: „Ich nutze es gern, wenn meine Spiele gefilmt werden und werte diese Videos aus, um mein Auftreten und Stellungsspiel zu verbessern“, so Netzhammer. Seine Fitness schult er an der Platte beim TTC Klettgau: „Beim Tischtennis sind wie beim Handball Reaktionsschnelligkeit und blitzartige Bewegungen gefordert“, weiß Netzhammer, der die nötige Ausdauer mit Jogging-runden und Schwimmen trainiert.

Dass Thomas Netzhammer einen Plan hat, zeigt sich auch darin, wie er einst zum Handball gekommen ist. Turnen beim TV Erzingen machte den Schüler nicht glücklich, er suchte einfach „seinen“ Sport. In der Sport-AG der Grundschule in Erzingen gab es verschiedene Angebote, unter anderem Handball. Das führte Netzhammer mit seiner Mutter in die Sporthalle zum HC Lauchringen, wo er die Handballer beim Training sah: „Das war dann meins“, lacht er: „Und Fußball war einfach nicht mein Ding – höchstens nach der Schule auf dem Bolzplatz.“ Bis Thomas 16 Jahre alt war, sprang und warf er im Nachwuchs des HCL, doch Verletzungen stoppten seinen Elan.

Plötzlich keimte die Idee, Schiedsrichter zu werden: „Ich schaute oft Handball im Fernsehen. Es faszinierte und ärgerte mich auch manchmal, wenn ich die Unparteiischen beobachtete.“ Bis in ihm der Entschluss reifte, selbst die Pfeife in die Hand zu nehmen: „Motzen kann jeder, selbst pfeifen trauen sich nur Wenige zu.“ Von 2009 bis 2015 zählte er zum Schiedsrichter-Soll des HC Lauchringen, danach wechselte er zum TSC Blumberg, der großes Interesse an Netzhammer zeigte .

Der junge Klettgauer mit Pfiff weiß, was er will. Schließlich hat er bereits einige Testspiele höherklassiger Mannschaften leiten dürfen: „Das ist ein ganz anderer Handball. Dynamisch, aber auch diszipliniert“, schwärmt er von Spielen mit Zweitligist HSG Konstanz oder den Kadetten aus Schaffhausen: „Das ist meine Welt. Da will ich hin.“