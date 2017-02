Tennisclubs kritisieren den Verband

Ärger bei Mitgliederversammlung des Bezirks Oberrhein-Breisgau um zusätzliche Entgelte bei Turnieren und einen umstrittenen Grundstückskauf in Leimen

Tennis: (cv) Einstimmig wurde Bezirksvorsitzender Edgar Faller von den rund 70 Vereinvereinsvertretern des Tennisbezirks Oberrhein-Breisgau bei der Versammlung in Denzlingen bestätigt. Der Funktionär aus Emmendingen, der in Personalunion auch Kassierer des Bezirks ist, geht somit in seine zweite Amtszeit. Bestätigt wurden auch Sportwart Burkhard Bellemann (Appenweier) und Pressewart Christian Veerhoff (Freiburg). Neue Jugendwartin ist Renate Flamm (Münstertal). Sie löst Marita Bosch (Riegel) ab, die ihr Amt nach vier Jahren abgab. Flamm wurde für ihre zwölfjährige Tätigkeit als "Homeoffice" der jeweiligen Bezirksvorstände mit der Ehrennadel ausgezeichnet.

Im Fokus des Rechenschaftsberichtes von Edgar Faller standen das so genannte Turnierspielerteilnehmerentgelt und ein umstrittener Grundstückskauf des Badischen Tennisverbandes (BTV) in Leimen. Die nach der Einstellung eines Verbandsgeschäftsführers begonnene Runerneuerung des Jugendförderkonzeptes für alle Bezirke ruhe momentan, da der Geschäftsführer den BTV bereits wieder verlassen habe.

Verbandspräsident Stefan Bitenec (Eppelheim) verwies darauf, dass darüber bei der Mitgliederversammlung des Verbands, am 18. März in Leimen, gesprochen werde. Die Vereine ärgern sich, dass bei der zukunftsorientierten Jugendarbeit gespart wird, gleichzeitig aber 1,5 Millionen Euro für ein nicht für jeden notwendigen Grundstückskauf ausgegeben werden. Zudem würden jene Vereine, die Turniere veranstalten, mit zusätzlichen Gebühren und Aufwand belastet werden. Es wird erwartet, dass das BTV-Präsidium seine Zustimmung zum Turnierspielerteilnehmerentgelt beim DTB-Bundeskongress erklärt.

Burkhard Bellemann, inzwischen seit über 20 Jahren im Amt, freute sich, dass die Saison 2016 ohne Probleme abgelaufen sei. 812 Mannschaften nahmen bei den Erwachsenen an der Medenrunde teil, dazu 341 Jugend- und 170 Mixed-Mannschaften. Es wurden 3677 Begegnungen ausgetragen. In diesem Jahr wird es neu Vierer-Mannschaften bei den Frauen und Männern geben – was der Bezirksvorstand mit Interesse beobachtet. Sorge bereitet der Rückgang der Jugendmannschaften. Seit 2015 ging die Zahl der gemeldeten Teams um 63 zurück.

Erfreulich entwickeln sich die Turniere im Bezirk. Nach 47 Turnieren im vergangenen Jahr, wurden für 2017 bereits 54 Turniere genehmigt. Klar positionierte sich Bellemann gegen das Turnierspielerteilnehmerentgelt, welches er für die Entwicklung des Tennissportes für kontraproduktiv hält.

Die scheidende Jugendwartin Marita Bosch bedauerte, dass die Zahl der trainierenden Kinder an den Förderstützpunkten in Oberweier (Trainer Oliver Killeweit), Teningen (Michael Burkhard) und Steinen (Volker Lamb) um 34 zurück gegangen ist. Sichtungen finden im Sommer in Teningen und im Winter in Hugstetten statt. Zusätzlich wird mit Verbandstrainerin Susanne Schaffner ein Training angeboten, das den Jugendlichen die Fahrt nach Leimen erspart. Zusätzlich bietet der Bezirk zwei Mal im Jahr ein Intensivtraining an, bei dem neben dem Tennis auch Wert auf Kondition und Koordination durch separate Trainer gelegt wird.