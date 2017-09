Leichtathletik Team-Bronze für Luca Völkle

Leichtathlet aus Murg startet mit dem TV Konstanz bei den Deutschen Meisterschaften und baden-württembergischen Meisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf in Bad Liebenzell

Leichtathletik: – Bei den Deutschen und baden-württembergischen Meisterschaften im Straßenlauf über zehn Kilometer in Bad Liebenzell lief der aus Murg stammende Student Luca Völkle im Team des TV Konstanz mit. Völkle verbesserte seine Zeit über dieser Distanz deutlich und kam nach 32:06 Minuten auf DM-Platz 60 und Rang 13 bei den Landesmeisterschaften ins Ziel. Dicht gefolgt wurde er von seinem Vereinskameraden Paul Snehotta (32:24). Schnellster Konstanzer Läufer Florian Röser, der nach 30:31 Minuten die Ziellinie überquerte, und so den 18. Platz bei den Deutschen Meisterschaften belegte und sich Bronze bei den baden-württembergischen Meisterschaften sicherte. Gemeinsam belegten Röser, Snehotta und Völkle in der Mannschaftswertung den starken zehnten Platz in der Mannschaftswertung und stellten zugleich einen Vereinsrekord auf. Außerdem gewannen sie Mannschafts-Bronze der baden-württembergischen Meisterschaft.