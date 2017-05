Fußball Tägliche Lehrstunde bei Tobias Strittmatter

Frauenfußball: 25-jähriger Pädagogik-Student aus Görwihl zählt als schulischer Betreuer zum Betreuerstab der U17-Fußballerinnen des Deutschen Fußballbundes. Derzeit will der Nationalmannschaftsnachwuchs bei der Europameisterschaft in Tschechien den Titel verteidigen

Fußball: – Diesen jungen Mann mögen die Mädchen des U17-Nationalteams. Tobias Strittmatter, 25 Jahre alter Student aus Görwihl, gehört zum Betreuerteam der weiblichen DFB-Auswahl. Nicht als Trainer, Manager oder Zeugwart, sondern als Pädagoge. Mit seinem Kollegen Maximilian Ludescher ist Strittmatter bei Lehrgängen und Turnieren der U17-Juniorinnen dabei. Denn die großen Fußballtermine, etwa die einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, finden nun mal nicht während der Schulferien statt. Deshalb häufen sich für die Kickerinnen oftmals allerhand Fehlstunden in der Schule an. Die gilt es aufzufangen, um nicht mit den Noten abzusacken.

Aus diesem Grund hat der DFB für seine Nachwuchsteams pädagogische Mitarbeiter engagiert. Die sorgen individuell dafür, das keine schulischen Probleme entstehen. „90 Minuten pro Tag gibt es Unterricht. Nur an Spieltagen nicht, damit sich die Mädels voll auf den Fußball fokussieren können“, erläutert Strittmatter: „Der Unterricht geschieht in enger Absprache mit den Schullehrern zu Hause.“ Selbst Klausuren werden beim DFB nicht verpasst und gleichzeitig geschrieben: "Damit es keine Möglichkeit gibt, etwa via Internet an die Informationen zu kommen“, erklärt Strittmatter: „Wir fotografieren dann die Klausurseiten und mailen sie dann zur Schule in Deutschland.“

Im Fall von Tobias Strittmatter, der Sport und Englisch an der Universität Tübingen studiert, hat ein dortiger Professor den Kontakt zum Deutschen Fußballbund hergestellt und den jungen Mann aus dem Hotzenwald erfolgreich vermittelt, als 2016 für die weibliche U17-Nationalmannschaft einen jungen Mann für die Sprachen gesucht wurde. Zuletzt war Strittmatter im Herbst mit der Mannschaft mehrere Wochen bei der WM in Jordanien.

Strittmatter war nun eine Woche lang mit dem neuen Jahrgang auf dem Vorbereitungslehrgang zur Europameisterschaft in der Sportschule Barsinghausen (Niedersachsen). Mittlerweile spielt das Team beim EM-Turnier in Tschechien und ist mit einem 4:1 gegen Spanien erfolgreich gestartet. Nächster Gegner am Freitag, 5. Mai, ist Frankreich und zuletzt geht es am Montag, 8. Mai, gegen Gastgeber Tschechien. Ziel der von Anouschka Bernhard trainierten Mannschaft ist es, am Sonntag, 14. Mai, im Endspiel in Pilsen ihren Titel zu verteidigen.

„Ein großer Fußballer war ich nie, aber ich liebe den Fußball“, betont Tobias Strittmatter, der lang beim SV Görwihl (Kreisliga B-3) gekickt hat. Hier spielen heute Ralf und Daniel Strittmatter. „Die beiden sind aber nicht mit mir verwandt, nur Namensvetter“, klärt Tobias Strittmatter auf, dass er auch mit Gewichtheber Tobias Strittmatter vom SV 08 Laufenburg nicht verwandt ist.

Während eines sozialdienstlichen Auslandsjahres in Tansania vermuteten in ihm die jungen Afrikaner sogar einen Profispieler von Bayern München: „Da musste ich aber passen. Die Jungs in Afrika hat das aber nicht gestört. Wir hatten viel Spaß“, erinnert sich Strittmatter. Als Sportstudent ist Strittmatter eher universal talentiert. So war er auch ein Jahr lang Basketballer beim TV Bad Säckingen. Das Jahr in Tansania und das anschließende Studium in Tübingen habe jedoch diese Aktivitäten beendet.

Neben dem Sport liebt Tobias Strittmatter heimatliche Musik, spielte bis 2012 das Flügelhorn in der Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl, einem 40 Musiker starken Blasorchester, das verschiedene Stilrichtungen von traditioneller Volksmusik bis zu Klassik und modernen Titeln drauf hat. Zudem ist er in der Görwihler Kirchengemeinde St. Martin engagiert. So war er vor fünf Jahren in Mbesa im Süden von Tansania, um dort in einer Missionsstation mit Hospital einheimische Kinder ganztägig pädagogisch zu betreuen. Dabei machte er im Buschland ganz besondere Erfahrungen, die ihn das Leben in Deutschland noch intensiver wertschätzen lassen. Vermutlich haben diese Erfahrungen Strittmatters seinen Professor in Tübingen auch bestärkt, dem DFB das pädagogische Talent des Görwihlers wärmstens zu empfehlen.