Leichtathletik TV Wehr ist stolz auf seinen Nachwuchs

Leichtathletik: David Bendig und Tim Hartinger mit tollen Ergebnissen in Bühlertal

Überraschung beim TV Wehr: Bei den landesoffenen Kreismeisterschaften im Blockmehrkampf in Bühlertal überraschten die Leichtathleten David Bendig (rechts) und Tim Hartinger vom TV Wehr mit außergewöhnlichen Leistungen. Die beiden M15-Leichtathleten nutzten in Nordbaden die Möglichkeiten, um sich für weiter führende Meisterschaften zu qualifizieren. Das Duo schaffte die Qualifikation für die Badischen Meisterschaften am Wochenende 27./28. Mai in Langensteinbach. David Bendig gelang im Weitsprung ein Satz über 5,50 Meter und über die 100 Meter-Strecke „flog“ der Todtmooser in 12,29 Sekunden. Insgesamt notierte Bendig 2451 Punkte für sich. Tim Hartinger glänzte mit 12,64 s über die 80 Meter Hürdenstrecke und erreichte unter dem Strich satte 2281 Punkte. David Bendig übertraf mit seiner Leistung zusätzlich die gesetzte Norm (2325 Punkte) für die Deutschen Meisterschaften am 1./2. Juli in Lage/Westfalen. Allerdings fehlt ihm noch ein Laufnachweis über die 800 Meter (Limit: 2:08 Minuten) oder die 2000 Meter (6:30 Minuten). Bild: Dieter Eckert