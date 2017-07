Leichtathletik TV Wehr holt drei Meistertitel

Starke Leistungen der Athleten aus dem Bezirk Oberrhein bei badischen Leichtathletikmeisterschaften. Drei Mal Gold für Anna Rieber von der LG Hohenfels

Leichtathletik: (de/sk) Drei Meistertitel errangen zehn Athleten des TV Wehr bei den badischen Meisterschaften der U16 in Zell am Harmersbach. Tim Hartinger lief erstmals über 300 m Hürden in der M15 in 47,45 sec zum Titel. Über 300 Meter ließ Mariella Hudec in 43,58 sec der Konkurrenz keine Chance. Ebenfalls über 300 m Hürden waren die beiden Wehrer Mädchen Sophie Litschka (47,51 sec) und Alina Müller (47,79 sec) mit Gold und Silber eine Klasse für sich. Eine Bestleistung über 80 m Hürden in 12,93 sec schaffte Simea Thanei und gewann Bronze.

Feline Weger vom TV Bad Säckingen holte Silber mit dem Speer (31,37 m), Bronze mit dem Diskus (27,34 m) und wurde Vierte im Kugelstoßen. Pia Bach (W15) vom TuS Lörrach-Stetten gewann über 80 m Hürden in 12,83 sec Silber. Ramon Schindler (LG Hohenfels/U14) gewann Bronze mit dem Speer (40,06 m) und wurde Vierter 5,38 m im Weitsprung. Ebenfalls Vierte wurden Nick van Rijn (TV Wehr/M14) mit 10,95 m mit der Kugel und 29,61 im Diskus, David Bendig (TV Wehr/M15) über 80 m Hürden (12,16 sec) und 300 m (39,63 sec), Fabian Klein (TV Schwörstadt/M15) mit Bestleistung von 5,63 m beim Weitsprung, Amelie Höpfl (W15) TV Wehr über 300 m in 45,13 sec sowie die 4x100 m-Staffel des TV Wehr mit Hudec, Thanei, Litschka und Müller in 52,59 sec. Fünfte wurden unter anderem Alina Müller (U15) in 12,96 sec über die Kurzhürden und Franziska König (beide TV Wehr/W15) mit 10,74 m beim Kugelstoßen.

Fast perfekt war der Auftritt von Anna Rieber (LG Hohenfels) bei der badischen Meisterschaft der Aktiven, U20 und U18 in Walldorf. Die U20-Athletin siegte im Weitsprung (5,42 m) und Hochsprung (1,55 m) und wurde Zweite im Dreisprung (11,15 m). Vereinskollegin Jennifer Buckel (U18) holt Gold im Speerwurf (43,22 m) und Silber im Kugelstoßen (12,94 m). Gold in der U20 gab es für Chiara Wetzel vom TV Wehr über 100 m Hürden (15,04 sec), Silber über 100 m (12,47 sec). Jefferson Lambelet (TV Grenzach) siegte im Hochsprung (1,90 m), Dritter wurde Oliver Rees (LG Hohenfels/1,75 m). Über 400 Meter lief Lambelet zu Silber (53,33 sec). Silber in der U20 ging an Lucia Bader von der LG Hohenfels über 800 m (2:38,09 min).

Klassensiege beim Schüler-Abendsportfest in Höllstein holten sich unter anderem Beni Jassen, Niklas Krippner, Anna Petraschka (TV Rheinfelden) und Hannah Kuhn (TV Wehr).