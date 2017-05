Leichtathletik TV Wehr freut sich über hohe Qualität

Leichtathletik-Bezirk Oberrhein kürt die Sieger der Block-Wettkämpfe beim TV Wehr. 35 Teilnehmer haben sich für die Badische Meisterschaft in Langensteinbach qualifiziert

Leichtathletik: – Donner, Groll und Blitz stoppten die Leichtathleten auf der notdürftige geflickten Leichtathletik-Anlage im Frankenmattstadion nur kurz: „Eine knappe Viertelstunde haben wir pausiert, um kein Risiko einzugehen“, so Thomas Rist (TV Rheinfelden), Vorsitzender des Bezirks Oberrhein, der die Vorsichtsmaßnahme angeordnet hatte. Den Zeitplan des TV Wehr tangierte die Unterbrechung nur unwesentlich, denn mit 90 Kindern und Jugendlichen der Altersklassen U14 bis U16 war das Feld doch übersichtlich.

Rist und Dieter Eckert vom Ausrichter TV Wehr sind überzeugt, dass Hürden das große Hindernis sind: „Diese technisch anspruchsvolle Disziplin ist nun mal Pflicht beim Blockwettkampf und das trauen sich viele Sportler nicht zu“, weiß Eckert: „Das kostet uns mindestens 20 Prozent an Teilnehmern.“ Allein deshalb begrüßt er eine Änderung für die Altersklasse U12: „Die Hürden sind statt 76 nur noch 68 Zentimeter hoch und der Abstand zwischen den Hürden wurde um einen halben Meter gekürzt.“

Die ausbaufähige Resonanz tat der Qualität keinen Abbruch. Stolze 35 Teilnehmer haben in Wehr die Norm für die Badischen Block-Meisterschaften in Langensteinbach am 27./28. Mai erfüllt. „Das ist außergewöhnlich“, lobte Dieter Eckert, dessen Schützlinge wie der TuS Stetten fünf Titel und je eine Mannschaftswertung gewannen. Erfolgreichster Verein war aber die LG Hohenfels mit insgesamt sieben Erfolgen. Je zwei Titel gingen an den TV Bad Säckingen und den TuS Höllstein; für den TV Schwörstadt gewann Simon Klein (M12) mit 1769 Punkten den Block Lauf.

Einen souveränen Sieg feierte Ramon Schindler (LG Hohenfels) im Block Sprint/Sprung mit 2489 Punkten, die er vor allem der Tagesbestweite von 37 Metern mit dem Speer verdankte, vor Bastian Reichert (2055) vom TuS Stetten. Schindlers Teamkollege Jason Kelz (M13) distanzierte seine Konkurrenten um über 250 Punkte. Hauchdünn zu Gunsten von Alina Müller endete das Vereinsduell im Block Sprint/Sprung. Mit 2311 Punkten distanzierte die Wehrerin ihre Vereinskameradin Amelie Höpfl um ganze zwei Zähler. Immerhin neun Punkte Vorsprung holte Felix Eschbach (LG Hohenfels) im Block Lauf gegen Verfolger David Lambelet vom TV Grenzach in M15 heraus.

Ergebnisse der Meisterschaften finden Sie unter: https://ladv.de/baden Unsere Bilder gibt’s hier: www.suedkurier.de/sportfotos