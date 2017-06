Fechten TV Waldshut: Medaillen für Brigitte Greunke

Fechterin sammelt bei Deutscher Meisterschaft in Bad Dürkheim und bei den Senioren-Europameisterschaften in Chiavari (Italien) fleißig Medaillen

Fechten: (sk) Brigitte Greunke vom TV Waldshut holte bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Bad Dürkheim Gold mit dem Degen und dem Säbel sowie eine Silbermedaille mit dem Florett. Erfolgreich war Greunke auch bei den Senioren-Europameisterschaften in Chiavari (Italien). Bei diesen Titelkämpfen waren 1460 Teilnehmer am Start, von denen allein 195 aus Deutschland kamen. Die Waldshuterin startete mit allen drei Waffen und gewann in ihrer Altersklasse mit dem Degen und dem Florett jeweils Bronze. Mit dem Säbel reichte es zu Platz fünf.