Turnen TV Rheinfelden ist sehr zufrieden

Turnen: – Der TV Rheinfelden war am internationalen Deutsche Turnfest in Berlin nicht nur stark mit 17 Sportlerinnen und Sportlern vertreten. Er nahm mit Piet Hellmich und Arvid Kossek auch erfolgreich am Deutschland-Cup teil. Die Abteilung Gerätturnen des TV Rheinfelden war bei Workshops dabei, besuchte Veranstaltungen wie den badischen Abend, die Stadiongala im Olympiastadion und die Deutsche Meisterschaft im Gerätturnen. Nahezu alle Rheinfelder stellten sich auch den Wettkämpfen.

Piet Hellmich und Arvid Kossek nahmen zum ersten Mal am Deutschland-Cup teil. Noch war ungewiss, welches Ergebnis unter den 30 qualifizierten Turnern realistisch wäre und wie sie in der neuen Klasse der modifizierten Kürübungen zurechtkommen. Der Wettkampf begann bei beiden Rheinfelder eher nervös und somit schlichen sich auch gleich Fehler ein, wodurch sie jeweils einen Sturz hinnehmen mussten.

Nachdem die ersten beiden Geräte vorbei waren, kehrte aber mehr Ruhe ein. Das Duo turnte bis zum Ende ohne weitere große Fehler durch. Am Ende erreichte Piet Hellmich einen guten 13. Platz und knapp dahinter landete Arvid Kossek auf dem 16. Platz. Dies machte die Turner selbst, aber auch die mitgereisten Eltern stolz. Weitere Turnerinnen und Turner turnten im Pokalwettkampf (modifizierte Kür) und erreichten folgende Platzierungen: Nadja Zacarias Dray (W30-35): 12. Platz (von 35); Julia Kotke (W17): 43. Platz (von 123); Fabio Trotta (M18-24): 101. Platz (von 142); Paula Trotta (W15): 152. Platz (von 173); Alicia Stock (W19-24): 214. Platz (von 280).

Im Wahlwettkampf (Pflichtübungen) gab es folgende Ergebnisse: Dieter Meier (M60-64): 22. Platz (von 23); Lea-Mara Romeike (W18-19): 91. Platz (von 419); Aileen Stock (W18-19): 109. Platz (von 419); Anna-Sophia Romeike (W16-17): 504. Platz (von 894).