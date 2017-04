Volleyball TV Bad Säckingen: Spaß ist das große Zauberwort

Bad Säckinger Volleyballerinnen feiern den Meistertitel. Wölfe sind ab kommender Saison nicht mehr alleine in der Landesliga

Volleyball: – Spaß? Das kommt einem doch bekannt vor. Oft gebrauchte Martin Beltinger, nunmehr stolzer Volleyball-Abteilungsleiter des TV Bad Säckingen, im Zusammenhang mit der "Ersten", den berüchtigten Wölfen, dieses Wort. Spaß – das ist die Maxime, mit der die Bad Säckinger Volleyballer immer antreten. Das ist wohl das Erfolgsrezept. Jede Menge Spaß und gute Laune verbreiten auch die Volleyballerinnen des TV Bad Säckingen.

Die Wölfe sind nicht mehr die einzigen, die den Spaßfaktor in die Sporthallen tragen. Wenn im Herbst die neue Saison losgeht, gibt's beim TV Bad Säckingen zwei Mal Landesliga-Volleyball zu sehen. Im Schatten der Wölfe feierten die Mädchen von Trainer Markus Wöllner den Titel in der Bezirksliga Süd und spielen auch überregional.

Spaß – der springt jedem schon aus den Vereinsnachrichten entgegen. "Olé, olé, olé, olé. Pro Säcko Meister, olé" – so steht's dort geschrieben. Der Gesang steht für eine rhythmische, grandiose Saison. Sie war einfach überragend. In 16 Spielen gab's nur eine Niederlage. Dabei siegte der TV Bad Säckingen sage und schreibe zehn Mal mit 3:0. Das heißt: Kaum ein Gegner hatte annährend eine Chance. Am Ende hatten die Bad Säckingerinnen zehn Punkte Vorsprung. Sie hatten den Titel schon zwei Spiele vor Saisonschluss in der Tasche.

Spaß – den nahmen sie mit auf die Reise nach Staufen zu den letzten Spielen. Hinterher hieß es: Die lang ersehnte Feier sei schon in der Umkleidekabine losgegangen, mit Diskolicht, Musik und – das kommt nun wahrlich nicht überraschend – "Pro Säcko". Zu Hause angekommen, ging's in der Badmattenhalle noch munter weiter.

Für den Abteilungschef kam der Erfolg nicht überraschend. "Das Team ist über die Jahre aufgebaut worden", sagt Beltinger. Es sei ein Aufstieg auf Raten gewesen. Beltinger: "Die Mädels waren stets nah dran. Jetzt hat's geklappt." Es sei seit Anfang der Runde das Ziel gewesen, nach so vielen Jahren mit dem Frauen-Team wieder in die Landesliga aufzusteigen. Mehr als 20 Jahre liegt die erfolgreiche Ära des Bad Säckinger Frauenvolleyballs zurück. Beltinger erinnert sich nicht mehr genau daran. Damals hätten die Volleyballerinnen sogar in der Verbandsliga gespielt.

Als Vater des Erfolgs gilt Trainer Markus Wöllner. Er brachte vor zwei Jahren frischen Wind ins Team. Er forderte seine Spielerinnen im Training und kitzelte offensichtlich alles heraus. Das harte Training machte sich bezahlt. Das Team zog mit. Beltinger scherzt: "Die Mädels wollen ein hartes Training. Sie gehen auf dem Zahnfleisch aus der Halle und sind happy."

Der Zusammenhalt und die Ausgeglichenheit waren das große Plus. Beltinger weiß: "Es ist ein eingeschworenes Team. Zwischenmenschlich funktioniert's. Jeder leistet auf dem Feld in seinem Bereich eine gute Arbeit." Auch außerhalb des Spielfelds unternähmen die Volleyballerinnen viel miteinander. Das schweißt zusammen und bringt den Erfolg.

Vor der neuen Landesliga-Runde ist Beltinger nicht bang: "Das Team könnte lange oben bleiben. Mit diesem Ergebnis in der Bezirksliga würde es mich überraschen, wenn sie sich nicht in der Landesliga halten." Zunächst wollen die Bad Säckingerinnen aber noch das Double holen. Sie treten Anfang Mai noch zum Bezirkspokalfinale an.

Frauenvolleyball erlebt in Bad Säckingen einen richtigen Aufschwung. Eine großartige Saison vergoldeten die "Zweite" und die "Dritte", die TV-Küken, mit ihren Trainern Beltinger und Eric Schaal. Auch sie schafften – allerdings als Vizemeister – den Aufstieg in die nächst höhere Liga, in die Bezirksklasse und Kreisliga. So garantiert die neue Saison wieder – na was wohl – jede Menge Spaß.

Die 1972 gegründete Volleyball-Abteilung des TV Bad Säckingen hat 170 Mitglieder. Die Abteilung unterhält vier Frauen-, zwei Männer-Teams, Mädchen- und Jungenvolleyballteams sowie eine Freizeitgruppe. Abteilungsleiter ist Martin Beltinger, E-Mail: kontakt@saeckingen-volley.de

