TTF Stühlingen vor dem nächsten Sieg

Tischtennis: Badenliga-Frauen spielen bei FT 1844 Freiburg. Beim Vorletzten in Freiburg-St. Georgen muss für den TTC Wehr ein Sieg im Kampf gegen den Abstieg her. Frauen des SV Nollingen erwarten den TTC Beuren a.d. Ach

Tischtennis-Badenliga, Frauen: (gew) Die Spannung im Titelkampf ist schon nach gut der Hälfte der Saison weg. Die TTF Stühlingen mit Monika Kuribayashi, Laura Schärrer, Anna Lasarzick und Jennifer Faller sind auf dem Weg zum Titel kaum mehr aufzuhalten. Nur Siege gab es bisher für die Stühlingerinnen. Das wird sich wohl auch im zweiten Rückrundenspiel nicht ändern, zu dem der Spitzenreiter bei FT 1844 Freiburg zu Gast ist. Schon in der Vorrunde gab es für die TTF Stühlingen gegen den Tabellenfünften einen 8:1-Erfolg.

Verbandsliga, Frauen: – Die TTF Stühlingen II (7.) sind in der Partie beim bisher sieglosen Schlusslicht TTC Reute klare Favoritinnen. In der Vorrunde gab's schon einen 8:0-Kantersieg. Der bisher in diesem Jahr noch sieglose SV Nollingen (5.) erwartet den TTC Beuren a.d. Aach (6.). In der Vorrunde gewannen die Nollingerinnen mit 8:3.

Landesliga Frauen, Staffel 2: – Gegen den TTC Singen II (5.) kassierte Tabellenführer TTF Stühlingen III in der Vorrunde beim 7:7 einen seiner vier Verlustpunkte. Am morgigen Samstag würden sich die Stühlinger Frauen gerne mit einem Sieg revanchieren.

Landesliga Männer, Staffel 3: (mos) Die Eichsler „Zweite“ muss zum Tabellenfünften TuS Teningen. „Das ist ein unangenehmer Gegner. Nichtsdestotrotz sollen zwei Punkte her", hofft Mannschaftsführer Jens Kreutler vom Tabellenführer auf einen Sieg, weiß aber, dass die Teninger diese Saison gut aufspielen. Erneut müssen zwei Stammspieler ersetzt werden. So gehen Martin Weiss, Manuel Brugger, Björn Jünge, Kreutler, Michael Kuder und Torsten Einhaus an die Platten.

Als favorisiert sieht der Tabellensiebte SV Nollingen den TV Denzlingen an, auch wenn er ganz am Tabellenende zu finden ist. „Die Denzlinger haben am vergangenen Wochenende beim Unentschieden gegen den Tabellenführer gezeigt, wie stark sie sind“, prophezeit Spielführer Georg Ranert ein schweres Spiel. Das Hinspiel wurde knapp mit 9:7 gewonnen und nun ist Spitzenspieler Martin Frey beim Gastgeber nach seiner Verletzungspause wieder mit von der Partie. Nach Denzlingen fahren Christian Riehm, Oliver Grass, Gerhard Gretsch, G. Ranert, Patrick Heger und Winfried Escher.

„Wenn wir den Abstieg noch verhindern wollen, müssen wir gewinnen“, weiß Carsten Kuck vom Tabellensechsten TTC Wehr, dass es nicht leicht wird beim Vorletzten SV Germania Freiburg-St. Georgen. Es steht nämlich noch nicht fest, ob die Mannschaft komplett nach Freiburg fahren kann. Das Hinspiel gegen den Vorletzten wurde nur knapp mit 9:7 gewonnen, und das in Stammbesetzung.