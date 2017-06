Tischtennis TTF Stühlingen verliert zwei Stützen

Tischtennis: Interessante Wechsel in der Region nach Ende der Fristen im Südbadischen Tischtennisverband

Tischtennis: – Zwei Stützen verlassen Schwarzwald-Landesligist TTF Stühlingen nach dem verpassten Aufstieg via Relegation in die Verbandsliga. Frank Schädler, erst im vergangenen Jahr vom TTC Mühlhausen gekommen, wechselt mit einer Bilanz von 19:11 Siegen an Nummer zwei, zum Badenliga-Dritten TTC Singen in den Hegau zurück. Gehen wird auch Nachwuchsspieler Joshua Birreck. Er spielt künftig für Verbandsliga-Neuling TTC Mühlhausen. Weitere Wechsel bei den TTF Stühlingen sind vom Verband noch nicht publiziert.

Im Bezirk Oberrhein gibt es keine spektakulären, aber doch interessante Veränderungen. Zum VerbandsligistenESV Weil kehrt der einst in der Regionalliga aktive Marc Altermatt aus der Schweiz zurück. "Mit Marc, dazu Denis Joset, Tu Thien Si, Alen Kovac, mir selbst sowie Marc Königer, Daniel Manske, Dimitrios Doukoudis und Neuzugang Kevin Meyer vom TTC Erdmannsweiler werden wir eine schlagkräftige Mannschaft haben", so Jürgen Eise, der anfügt, dass Sebastian Rühl und Marius Riesterer kürzer treten wollen.

Der TTC Schopfheim-Fahrnau als aktuell größter Verein im Bezirk Oberrhein bekommt die "Erste" als Landesliga-Aufsteiger einen starken Neuzugang. André Kleber verlässt den TTC Wehr und will mit dazu beitragen, dass sich das Team um Jens Kraus im überregionalen Spielbetrieb etabliert. Die Wehrer verlieren zudem Manuel Lauber, der künftig für seinen Heimatverein SV Rickenbach in der Bezirksklasse spielt. Neu im Wehrer Kader ist Steffen Schwarz vom württembergischen SV Gatten.

Drei Neuzugänge meldet der SV Eichsel, dessen "Dritte" in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Andreas Markoni kommt vom TTC Edingen-Neckarhausen zurück auf den Dinkelberg. Von der aufgelösten Mannschaft der TSch Langenau kommen Redo Dickhaut und Tobias Weißenberger zum SV Eichsel. Nach fünf Jahren als Spielgemeinschaft mit der TSch Langenau geht der SV Wieslet nun wieder eigene Wege. Neben Wolfram Grether wechseln auch Peter Anti, Werner Bechtel, Oliver Braun, Gerd Brutschn, Norbert Heuberger, Rainer Selz und Heiko Strohmeier sowie Grethers Töchter Vera, Anne und Cindy zurück an die alte Wirkungsstätte. "Wir werden den Platz des TSCH Langenau II in der Kreisklasse B einnehmen", so Grether.

Der TTC Schopfheim-Fahrnau verliert sein Nachwuchstalent Lajos Burdack an den TTC Hasel. Vom TTC Lörrach zum TSV Rümmingen verändert sich Dominik Blattmann. Tim Steinmeyer wechselt vom SV BW Murg zum TTC Bad Säckingen.