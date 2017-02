TTF Stühlingen sind nicht zu stoppen

Tischtennis: Überraschend hoher 8:1-Sieg der Badenliga-Frauen bei den FT 1844 Freiburg. Stühlinger Verbandsliga-Frauen verlieren bei Schlusslicht TTC Reute. In der Landesliga gewinnen die TTF Stühlingen III beim TTC Singen II mit 8:5

Tischtennis-Badenliga, Frauen

FT 1844 Freiburg -

TTF Stühlingen

1:8

(gew) Kurzen Prozess machte Spitzenreiter TTF Stühlingen beim 8:1-Erfolg in der Partie bei den FT 1844 Freiburg. Die Höhe des Siegs ist etwas überraschend, da die Gäste ohne ihre Nummer 2, Laura Schärrer, antreten mussten, während die Freiburgerinnen ihre Bestbesetzung aufboten. "Wir hatten viel Respekt vor unseren Gegnerinnen. Sogar unsere Doppel haben wir umgestellt", sagte Anna Lasarzick, die als neue Nummer 2 das Einser-Doppel mit Spitzenspielerin Monika Kuribayashi bildete. So war relativ sicher, dass zumindest dieses Doppel siegreich von der Platte gehen konnte. Das war dann auch der Fall, während Luisa Leser und Céline Schädler mit 0:3 Sätzen die einzige Niederlage einstecken mussten. In den Einzeln gaben die Gäste insgesamt nur fünf Sätze ab. Kämpfen mussten nur Anna Lasarzick, die sich gegen die Freiburger Top-Spielerin Lisa Gäßler ebenso in fünf Sätzen durchsetzte wie Céline Schädler gegen Annabelle Christ. Luisa Leser gab gegen Christ nur einen Satz ab. "Auf Céline und Luisa, die unser hinteres Paarkreuz gebildet haben, sind wir richtig stolz", zog Lasarzick eine positive Bilanz.

Verbandsliga, Frauen

TTC Reute -

TTF Stühlingen II

8:6

Die Reserve der TTF Stühlingen musste Schlusslicht TTC Reute dessen ersten Saisonsieg überlassen. Nach fast vier Stunden stand die Niederlage der Gäste fest. Das ist eine Überraschung, zumal in der Vorrunde noch ein 8:0-Kantersieg gelungen war. Schon in den Doppeln ging es dieses Mal knapp zu. Während Jennifer und Jessica Faller ihre Partie mit 3:2 gewannen, verloren Tatjana Lasarzick und Anja Müller mit 2:3. In den Einzeln gewann Lasarzick zwar zunächst gegen Samira Mörder, doch dann folgte eine Negativserie mit vier Niederlagen. Erfolgreichste Spielerin der TTF Stühlingen war Nummer 2, Tatjana Lasarzick, mit zwei Siegen bei einer Niederlage. Die Nummer 1, Jennifer Faller, gewann ebenso nur eines von drei Spielen wie Jessica Faller und Anja Müller.

Landesliga, Frauen

TTC Singen II -

TTF Stühlingen III

5:8

In der Vorrunde hatte sich Spitzenreiter TTF Stühlingen III gegen die Singener Reserve noch mit einem Remis begnügen müssen. Dieses Mal reichte es zu einem Sieg. Dabei hatte die Partie gar nicht nach dem Geschmack der Gäste begonnen, da beide Doppel verloren wurden. Dann aber spielten die Stühlinger Frauen groß auf. Katja Wiedemann blieb in ihren beiden Matches ohne Bezwingerin, wobei sie Kristina Greiner-Perth, der Nummer 1 der Gastgeberinnen, nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 das Nachsehen gab. Julia Seidel-Fischer, Anika Böhler und Evita Wiedemann gewannen jeweils zwei Einzel und verloren nur eines.