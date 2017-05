Tischtennis TTF Stühlingen sind Deutscher Pokalsieger

Tischtennis: Badenliga-Meister triumphiert im Ruhrgebiet. 4:1 im Finale gegen TSV Heiligenrode aus Nordhessen

Pokalcoup im Wutachtal: Die Frauen der TTF Stühlingen sicherten sich in Fröndenberg bei Dortmund den Sieg bei der Pokalmeisterschaft des Deutschen Tischtennisbundes. Das Quintett aus dem Wutachtal krönte damit eine erfolgreiche Saison mit dem Meistertitel in der Badenliga sowie den Pokalsiegen im Bezirk Schwarzwald sowie auf Ebene des Südbadischen Tischtennisverbandes. In vier Fünfergruppen wurden die acht besten Teams für die Endrudne ermittelt. Die TTF Stühlingen kam hinter dem späterten Finalgegner TSV Heiligenrode, dem sie mit 3:4 unterlegen waren, auf Rang zwei vor den klar besiegten 1. TTC Pirmasens, TTC Börde Magdeburg und TSV Gau-Odernheim. Dem 4:1 im Viertelfinale gegen den TTSV Schloss Holte ließ die TTF Stühlingen ein weiteres 4:1 im Halbfinale gegen den TV Hofstetten folgen. Im Endspiel wartete erneut der nordhessische TSV Heiligenrode. Jetzt aber war für die Nordhessen nichts mehr zu holen. Ein drittes 4:1 im Endspiel besiegelte den Triumph der TTF Stühlingen. Unser Foto zeigt das Team auf dem Treppchen mit (von links, mit Pokal) Monika Kuribayashi, Laura Schärrer, Celine Schädler, Luisa Leser und Anna Lasarzick. Bild: Tatjana Lasarzick