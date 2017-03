vor 2 Stunden Matthias Scheibengruber und Monika Scheibengruber TTF Stühlingen mit großem Respekt

Tischtennis-Landesligist spielt am Samstag gegen den TV St. Georgen. Kür der Stühlinger Frauen geht am Samstag mit zwei Heimspielen weiter. Verbandsliga-Männer des SV Eichsel peilen zwei Siege an. Doppelter Einsatz auch für die Männer des TTC Wehr. Schlusslicht TTC Laufenburg erwartet den TTC Suggental

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.