Tischtennis TTF Stühlingen kämpfen um den Aufstieg

Tischtennis: Männer des Vereins spielen am Sonntag in Oberschopfheim um den Aufstieg in die Verbandsliga. Für den TTC Hasel geht es um den Aufstieg in die Landesliga. Frauen der TTF Stühlingen III sind ebenfalls im Einsatz

Tischtennis: (mos) Die TTF Stühlingen spielen am Sonntag um 14 Uhr in Oberschopfheim um den Aufstieg in die Verbandsliga. Von den vier Teams, die zu den Aufstiegsspielen gemeldet waren, treten nur zwei an. Der SV Eichsel II verzichtet, und der Tabellenzweite DJK Oberharmersbach darf direkt in die Verbandsliga, da der Meister Spvgg. Ottenau II auf den Aufstieg verzichtet hat. Somit treffen der DJK Oberschopfheim, Achter der Verbandsliga, und der Tabellenzweite der Landesliga Staffel 2, TTF Stühlingen, direkt aufeinander. „Unsere Gegner sind auf dem Papier besser und haben einen klaren Heimvorteil“, favorisiert Mannschaftsführer Jens Lasarzick den Gegner. Die Stühlinger treten komplett mit Gerd Schönle, Frank Schädler, Alexander Dorka, Armin Fries, Jacek Hesse und Lasarzick an die Platten.

Im Gegensatz zur Verbandsliga trägt die Landesliga ihre Aufstiegsspiele auf neutralem Boden aus. In Kollnau trifft am Samstag um 10 Uhr erst der TTC Hasel, Zweiter der Beziksliga Oberrhein, auf den TTC Endingen, Zweiter der Bezirksliga Breisgau. „Wir hoffen, das Maximum heraus zu holen und uns selbst mit dem sofortigen Wiederaufstieg zu belohnen“, weiß das Team um Spielführer Dennis Trefzer jedoch um die Stärke der anderen zwei Mannschaften. Der TTC Hasel fährt mit Christian Franosz, Steffen Hübbers, Tim Trefzer, Jonas Suhr, D. Trefzer und Ralf Bachthaler nach Kollnau. Der Sieger dieser Partie darf um 14 Uhr gegen den TTC Wehr, den Achten der Landesliga Staffel 3, antreten. Wiederum der Sieger dieses Spieles tritt kommende Runde in der Landesliga an. Die Wehrer spielen vermutlich komplett mit André Kleber, Carsten Kuck, Mirco Kima, Dirk Schönle, Ralf Bächle und Manuel Lauber.

Bei den Frauen haben sich die TTF Stühlingen III, als Tabellenzweite der Landesliga Staffel 2, für die Aufstiegsspiele qualifiziert und treffen auf den Tabellenachten der Verbandsliga, TTC Steinach. „Wir wissen, dass es sehr schwer wird für unser Team“, ist Vereinsvorsitzende Tatjana Lasarzick eher etwas zurückhaltend. Bei einem Sieg würde die Mannschaft ihre Chancen in der Verbandsliga mal austesten.