TTF Stühlingen hoffen auf Remis

Verbandsliga-Reserve kann mit einem Punktgewinn gegen den TV Weisenbach zumindest den direkten Abstieg verhindern. Zwei Spiele für Männer des SV Eichsel in der Verbandsliga

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: (gru) Mit einem Remis, wie im Hinspiel, dürften die TTF Stühlingen II gegen den TV Weisenbach im letzten Heimspiel dieser Saison durchaus zufrieden sein. Ein Punkt gegen den Tabellendritten würde nämlich erst einmal den direkten Abstieg aus der Verbandsliga unmöglich machen. Einzig für die mögliche Abstiegsrunde kämen die Stühlingerinnen, die zum Abschluss in einer Woche beim SV Nollingen antreten müssen, dann noch in Betracht. Der direkt hinter den Stühlingerinnen auf Rang acht stehende TTC Steinach hat parallel zwei lösbare Aufgaben vor der Brust, so dass es wahrscheinlich ist, dass die TTF Stühlingen II ohne Sieg vor dem finalen Match auf der Abstiegsrundenplatz abrutschen.

Verbandsliga, Männer: (mos) Mit einem Sieg in den anstehenden zwei Partien könnte der Tabellenvierte SV Eichsel seinen Ligaverbleib perfekt machen. „Beim DJK Offenburg werden wir versuchen das Spiel so lange wie möglich offen zu halten“, erwartet Dennis Kalt nicht gerade gegen den Tabellenführer die zwei fehlenden Punkte. Erst tags drauf gegen den Tabellenachten DJK Oberschopfheim soll der Sieg eingefahren werden. „Ich rechne mit einer engen Partie mit leichten Vorteilen für uns“, so Kalt. In beiden Partien gehen Christian Switajski, Kalt, Mark-Hong Bayer, Lukas Hertrich und Alexander Höferlin an die Platten. Für Stammspieler Daniel Granier kommt in Offenburg Michael Kuder zum Einsatz und gegen die DJK Oberschopfheim Martin Weiss.