Tischtennis TTF Stühlingen gewinnen den Südbaden-Pokal

Tischtennis: Erfolgsteam aus dem Wutachtal tritt nun Ende Mai in Dortmund bei den Deutschen Pokalmeisterschaften an

Tischtennis: (gru) Die Frauen der TTF Stühlingen eilen von Erfolg zu Erfolg. Nach dem souveränen Meistertitel in der Badenliga ohne Verlustpunkt sicherte sich das Team aus dem Wutachtal nun in Haslach den Südbadischen Tischtennispokal mit drei Siegen. Dem 4:1 zum Auftakt gegen den TTV Kappelrodeck ließen Laura Schärrer, Anna Lasarzick, Luisa Leser und die für Monika Kuribayashi eingesprungene Ersatzspielerin Celine Schädler ein 4:0 gegen den TTC Altdorf und zum Abschluss ein 4:1 gegen den TTC Beuren/Aach folgen. Die TTF Stühlingen stehen somit als südbadischer Vertreter bei den Deutschen Pokalmeisterschaften vom 25. bis 28. Mai in Dortmund an den Platten.