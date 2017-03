TTF Stühlingen feiern Durchmarsch in die Oberliga

Aufsteiger sichert sich ohne Niederlage den Titel in der Badenliga mit einem mühevollen 8:5 gegen Verfolger 1. TTC Ketsch. Monika Kuribayashi bleibt ohne Niederlage. Anna Lasarzick verliert gegen Ketsch-Erastzspielerin Mona Kusterer ihr erstes Saisonspiel. Laura Schärrer macht mit Schützenhilfe von Luisa Leser den Sieg und den Titel perfekt. 8:0-Kantersieg im Nachholspiel am Sonntag beim TTSV Mönchweiler

Tischtennis, Badenliga-Frauen: – Am Ende waren sie fast zu erschöpft, um zu jubeln. Mit einem überaus hart erarbeiteten 8:5 über den Verfolger 1. TTC Ketsch sicherten sich Monika Kuribayashi, Laura Schärrer, Anna Lasarzick, Luisa Leser und Celine Schädler den letztlich souveränen vorzeitigen Meistertitel in der Badenliga. Das Team aus dem Wutachtal setzte dem Triumph am Sonntag mit dem 8:0 im Nachholspiel beim TTSV Mönchweiler noch eines drauf und bleibt in den bisher ausgetragenen 15 Partien ohne Verlustpunkt.

„Das war eine enge Kiste“, atmete Spitzenspielerin Monika Kuribayashi nach über drei Stunden Spielzeit tief durch. Die Schweizerin tat sich wie ihre drei Mitspielerinnen ordentlich schwer mit den Gästen. Deren Schachzug, ohne ihre Top-Spielerin Jasmina Simon anzureisen, hatte sich nicht als Malus sondern fast als Bonus erwiesen. „Mit Ersatzspielerin Mona Kusterer hatten wir unsere liebe Mühe“, wunderte sich Kuribayashi, die trotz leichter Unsicherheiten keinen Satz in ihren vier Partien abgab, über ungewohnte Fehler.

Während Kuribayashi also froh sein durfte, nicht Kusterer gegenüber stehen zu müssen, tat sich Anna Lasarzick umso schwerer. Die Stühlingerin kassierte beim 2:3 gegen Kusterer prompt ihre erste Niederlage in dieser Saison. Auch Luisa Leser, in der Rückrunde für Celine Schädler aufgerückt, ging nach drei Sätzen besiegt von der Platte. Nach dem 2:3 in der Vorrunde gegen Monika Vig aus Weisenbach war es erst die zweite Niederlage der 15-Jährigen, die im Vorjahr beim TTC Emmendingen bereits in der Oberliga aktiv war.

Dort wollen die Stühlingerinnen in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen. Die Zusage des Meister-Quartetts für die neue Spielrunde liege bereits vor, betont Spielführerin Anna Lasarzick: „Vielleicht tut sich aber noch etwas in Sachen Verstärkung.“ So Lasarzick: „Ich denke, wir können auch in dieser Aufstellung in der Oberliga gut mitspielen.“ Dass die Mission „Durchmarsch“ letztlich zum Spaziergang wurde, hat die Stühlingerinnen, vor Jahresfrist noch in der Verbandsliga, indessen doch überrascht: „Hätte der TTC Weinheim II so gespielt, wie er aufgestellt war, wäre es enger geworden“, ist Monika Kuribayashi überzeugt.

Mit Fassung trug Laura Schärrer, die mit dem 3:1 – ausgerechent gegen Kusterer – ihre Leistungen im Meisterspiel: „Ich habe Trainingsrückstand. Meine Prioritäten lagen zuletzt beim Studium“, erklärte sie den Umstand, dass sie zwei ihrer drei Saison-Niederlagen im Spitzenspiel einstecken musste. Dass sie gegen Kusterer die drohende dritte Niederlage abwendete, habe sie Luisa Leser zu verdanken. Die hatte am Nebentisch bereits gegen Melanie Berger den Matchball verwandelt, so dass die Partie auf jeden Fall gewonnen gewesen wäre: „Da war der Druck plötzlich weg“, schmunzelte Schärrer erleichtert.