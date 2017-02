TTF Stühlingen fehlen noch zwei Siege zum Titel

Tischtennis: 8:2-Sieg des Badenligisten bei VSV Büchig. TTF Stühlingen II gegen Spitzenreiter ohne Chance. Remis für die "Dritte"

Tischtennis-Badenliga, Frauen

VSV Büchig -

TTF Stühlingen

2:8

(gew) Nach dem 8:2-Erfolg bei VSV Büchig fehlen der TTF Stühlingen nur noch zwei Siege zum Badenliga-Titel, an dem ohnehin niemand mehr zweifelt. Beim Tabellensechsten starteten die Gäste mit einem Sieg und einer Niederlage im Doppel. Während Luisa Leser und Céline Schädler glatt verloren, gewannen Monika Kuribayashi und Laura Schärrer in vier Sätzen. In den Einzeln kassierte nur Céline Schädler eine Niederlage in drei Sätzen. In ihrem zweiten Spiel blieb die Stühlingerin aber in fünf Sätzen siegreich. Fünf Sätze benötigte auch Laura Schärrer gegen Spitzenspielerin Kiara Maurer.

Verbandsliga, Frauen:

TTF Stühlingen II -

TTV Kappelrodeck

1:8

Gegen den Tabellenführer kassierte die Reserve der TTF Stühlingen schon wie in der Vorrunde beim 2:8 eine glatte Niederlage. Dieses Mal fiel sie beim 1:8 sogar noch deutlicher aus. Damit rutschten die Stühlingerinnen in der Tabelle eine weitere Position auf Rang acht zurück und befinden sich nun sogar in Abstiegsgefahr. Gegen den Spitzenreiter lieferten sich Tatjana Lasarzick und Anja Müller gegen ihre Gegnerinnen Ursula Maier und Astrid Seiler einen beherzten Kampf, den die Gastgeberinnen aber mit 2:3 Sätzen verloren. Das zweite Doppel mit Jennifer und Jessica Faller ging glatt verloren. In den Einzeln sah es dann auch nicht besser aus. Jessica Faller holte in ihrem ersten Einzel den Ehrenpunkt. Jennifer Faller hatte im Spitzeneinzel gegen Ursula Maier Pech, dass sie den fünften Satz mit mit 12:14 abgeben musste.

Landesliga Frauen, Staffel 2:

TTF Stühlingen III -

TTSV Mönchweiler II

7:7

Der TTSV Mönchweiler II liegt den Stühlingerinnen nicht. In der Vorrunde gab's ein 3:8, nun ein Remis. Die Gastgeberinnen gewannen beide Doppel. In den Einzeln holte Anika Böhler zwei Punkte, Evita und Katja Wiedemann sowie Julia Seidel-Fischer je einen.